Formation en technologies numériques : plus de 20 M$ pour la création d'un espace d'apprentissage en continu

MONTRÉAL, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, annoncent qu'un soutien financier de 20 820 326 $ est accordé au Collège de Bois-de-Boulogne pour la création de l'Agora numérique, un espace d'apprentissage en continu en technologies numériques.

Ce nouvel espace sera consacré à l'innovation et au développement de talents pour les secteurs des technologies de l'information, de l'intelligence artificielle et de la créativité numérique.

À terme, cet investissement, qui permettra à plus de 6 600 personnes de recevoir une formation, s'inscrira dans une vaste offensive gouvernementale qui vise à doter les entreprises d'une main-d'œuvre qualifiée et à développer une expertise de pointe en matière de technologies numériques pour soutenir la croissance de ce secteur d'avenir.

Les personnes sans emploi pourront ainsi bénéficier de formations qui mèneront à un diplôme d'études collégiales ou à une attestation d'études collégiales, notamment, selon un mode accéléré, dans des programmes tels que ceux d'analyste-programmeur, de concepteur de base de données, d'infrastructure informatique ou encore de programmeur de jeux vidéo. Les travailleurs déjà en poste pourront aussi participer à des activités de perfectionnement à temps partiel.

Dans le cadre de cet investissement conjoint, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et le ministère de l'Enseignement supérieur investiront respectivement 18 530 326 $ et 2 290 000 $.

Citations :

« Cet important soutien financier s'inscrit dans le cadre de notre grande offensive pour le développement d'une main-d'œuvre qualifiée pour les secteurs qui éprouvent des besoins de main-d'œuvre importants, comme c'est le cas pour le domaine des technologies de l'information. Dans le contexte actuel, il est d'autant plus important de développer cette main-d'œuvre recherchée par de nombreuses entreprises, pour soutenir leur productivité et leur compétitivité. C'est par la mise en place de projets de formation tournés vers l'innovation, comme celui de l'Agora numérique, que nous arriverons à intégrer encore plus de personnes dans des emplois recherchés et bien rémunérés. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le rôle de nos établissements d'enseignement supérieur dans la formation de la relève est central, et je me réjouis que nous investissions dans des domaines aussi porteurs. En effet, les technologies de l'information, l'intelligence artificielle et la créativité numérique sont au cœur de notre relance économique. Je suis convaincue que l'Agora numérique saura répondre aux besoins criants des entreprises qui œuvrent dans ces domaines, autant pour la région de Montréal que pour le Québec en entier. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le financement de ce projet par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale provient de la Mesure de formation de la main-d'œuvre, volets individus et entreprises.

Le soutien des personnes en matière d'emploi permet l'atteinte d'objectifs présentés dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comme celui de favoriser l'intégration professionnelle et le maintien en emploi.

L'argent investi en 2021-2022 dans l'offre de formation continue par le ministère de l'Enseignement supérieur provient de l'enveloppe Priorité nationale.

