Formation de la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet annonce une aide financière de 478 144 $ pour soutenir NuChem Sciences

MONTRÉAL, le 22 juin 2021 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir le développement de l'entreprise NuChem Sciences, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'une aide financière de 478 144 $ lui est accordée pour la formation de 133 employés.

Ce soutien financier s'inscrit dans le cadre d'un projet de formation global de l'entreprise évalué à plus de 1,8 million de dollars et qui lui permettra de développer son marché en Amérique du Nord. Elle envisage aussi d'ajouter de nouveaux services intégrés et d'ouvrir de nouveaux laboratoires qui bénéficieront des plus récentes avancées technologiques.

NuChem Sciences prévoit embaucher 62 personnes d'ici 2022. Le plan de formation de l'entreprise visera l'ensemble des nouveaux employés ainsi que 71 employés déjà en place. Ce plan comprendra des formations générales en gestion de projet et en administration ainsi que des formations techniques pour les départements de biologie et de chimie. L'organisation prévoit aussi la création d'un département de ressources humaines.

L'entreprise NuChem Sciences œuvre dans le secteur des sciences de la vie. C'est une organisation de recherche contractuelle dans la découverte de médicaments et en chimie des procédés. Elle soutient notamment les entreprises biotechnologiques afin de les aider à atteindre leurs objectifs de développement de médicaments.

Citations :

« L'attraction et la rétention d'une main-d'œuvre hautement qualifiée sont des enjeux d'importance pour le Québec. D'ailleurs, la chaîne de l'innovation en sciences de la vie représente, avec les technologies de la santé, l'un des secteurs les plus innovateurs de notre économie dont nous devons absolument soutenir le développement. Grâce à ce projet de formation, NuChem Sciences disposera donc d'un personnel hautement qualifié et développera de nouvelles compétences dans ce domaine très spécialisé, qui fera rayonner le savoir-faire québécois à l'international. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le recrutement de scientifiques de haut niveau est un défi particulier dans le milieu des sciences de la vie en raison du bassin de main-d'œuvre limité. Les projets de NuChem Sciences lui permettront de consolider sa position comme organisation de recherche contractuelle en Amérique du Nord. Nous pouvons être fiers de voir qu'une entreprise montréalaise réussit à se tailler une place auprès de clients d'envergure comme les grandes compagnies pharmaceutiques. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Fondée en 2011, l'entreprise NuChem Sciences œuvre dans le secteur des sciences de la vie. C'est une organisation de recherche contractuelle dans la découverte de médicaments et en chimie des procédés. Elle soutient notamment les entreprises biotechnologiques afin de les aider à atteindre leurs objectifs de développement de médicaments.

NuChem Sciences est liée au sous-secteur Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie, qui comprend 137 entreprises et représente 4 057 emplois.

Selon le comité sectoriel de la main-d'œuvre Pharmabio Développement, le secteur de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique regroupe 250 entreprises qui emploient un total de 14 302 personnes au Québec.

Cette aide financière, approuvée par la Commission des partenaires du marché du travail, est accordée dans le cadre de deux mesures :

Mesure de formation de la main-d'œuvre à l'intention des entreprises, qui vise à soutenir le développement des compétences des personnes risquant de perdre leur emploi et qui permet de maintenir les expertises en place dans les entreprises.



Concertation pour l'emploi, dont l'objectif est d'encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.

L'aide financière annoncée répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

