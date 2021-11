Formation de la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de près de 1,8 M$ pour favoriser la formation de 800 personnes dans le secteur éolien en Gaspésie

GASPÉ, QC, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un soutien financier de 1 797 494 dollars à LM Wind Power (Canada) Inc., du secteur de l'industrie éolienne, pour soutenir la formation de 800 travailleuses et travailleurs, dont 350 personnes qui intégreront l'organisation au cours des trois prochaines années.

L'entreprise se spécialise dans la fabrication de pales d'éolienne de 47 mètres et souhaite développer sa production. La formation soutiendra l'introduction d'une nouvelle technologie pour permettre la conception et la fabrication de pales d'éolienne parmi les plus longues actuellement fabriquées au monde.

En plus du projet de formation de son personnel, LM Wind Power (Canada) Inc. désire augmenter la superficie de son usine, acquérir de nouveaux équipements, intégrer des matériaux novateurs et des techniques de travail de pointe pour la fabrication de ce type de pale d'éolienne. Rappelons que, le 14 juillet dernier, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a octroyé un prêt de 29 millions de dollars à l'entreprise pour financer ce projet d'envergure de 160 millions de dollars.

Citations :

« Ce projet est en parfaite cohérence avec nos actions, qui visent le rehaussement des compétences des travailleuses et des travailleurs pour que nos entreprises puissent compter sur une main-d'œuvre qualifiée. Les formations offertes par LM Wind Power (Canada) Inc. lui permettront de demeurer en tête de file concernant les toutes dernières connaissances dans un domaine important pour la transition verte, en plus d'assurer sa productivité et sa compétitivité. Dans le contexte actuel, la formation est une formule gagnante pour le rayonnement des entreprises, en plus d'être une réelle valeur ajoutée pour la valorisation et la qualification professionnelle de la main-d'œuvre. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Au Québec, l'énergie éolienne est un secteur d'avenir sur lequel il faut miser. Avec cet appui, LM Wind Power pourra compter sur une main-d'œuvre adéquatement formée et prendre de l'expansion. Cette annonce complète le projet que nous avons présenté en juillet dernier, lequel générera d'importantes retombées économiques pour la Gaspésie et pour tout le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Je suis fier que notre gouvernement soutienne la tenue de cette démarche essentielle pour répondre aux besoins de LM Wind Power (Canada) Inc. Non seulement ce projet permettra à l'entreprise de former une main-d'œuvre qualifiée, mais elle lui assurera également de conserver sa position de chef de file dans l'industrie éolienne. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre de la mesure de formation de la main-d'œuvre - volet entreprises. Cette aide permettra principalement de couvrir 51 % du coût de la formation du personnel.

L'aide financière annoncée répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi.

Construite en 2005, l'usine de l'entreprise LM Wind Power ( Canada ) Inc. est bien implantée dans la ville de Gaspé et elle contribue largement à la santé économique de la région. Établie au cœur du parc industriel de Gaspé, l'usine compte à son actif plus de 450 employées et employés à temps plein, ce qui fait de l'entreprise un des plus gros employeurs de la région.

