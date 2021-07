Formation de la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de plus de 350 000 $ pour le développement et la consolidation de 154 emplois dans le secteur des technologies de l'information

BLAINVILLE, QC, le 23 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 356 128 $ à Openmind Technologies afin de soutenir le développement et la consolidation de 154 emplois dans le secteur des technologies de l'information (TI).

Ce nouvel investissement permettra à Openmind Technologies d'implanter une division entièrement dédiée à la réalisation des plans de formation des employés en TI, notamment dans le domaine du développement applicatif. En plus du rehaussement des compétences de 45 employés, Openmind Technologies a pour objectif l'embauche, sur trois ans, de 109 nouveaux employés qui bénéficieront aussi de formations de pointe dans ce domaine.

Créée à Blainville, dans les Laurentides, en 2005, Openmind Technologies se spécialise dans le développement de logiciels sur mesure, l'automatisation de processus ou encore le développement d'applications mobiles ainsi que dans l'infogérance, que ce soit en architecture TI ou en surveillance et maintenance préventive. L'entreprise est lauréate, depuis quatre ans, du Prix Meilleur lieu de travail au Québec.

« Dans le contexte actuel de la relance de notre économie, il est primordial d'encourager le rehaussement des compétences pour favoriser une culture de formation continue. Ce projet aidera certainement à développer et à consolider des emplois bien rémunérés ici, au Québec. À terme, c'est tout le secteur des TI qui en bénéficiera, ce qui contribuera à maintenir et à accroître le rayonnement de l'expertise québécoise à l'international. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La qualification de la main-d'œuvre constitue un levier incontournable pour accélérer le retour en emploi du plus grand nombre de personnes. C'est pourquoi votre gouvernement soutient ce projet de formation d'Openmind Technologies, une entreprise innovante qui est l'un des chefs de file du secteur des TI de notre région. Ce projet contribuera certainement au développement de l'économie des Laurentides et de celle du Québec tout entier. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Former un maximum de Québécoises et Québécois hautement qualifiés dans le secteur des TI est essentiel pour répondre aux besoins criants de main-d'œuvre dans ce secteur d'activité. Les formations permettent non seulement aux participants de développer des compétences professionnelles adaptées aux besoins des entreprises, mais aussi d'attirer bon nombre de personnes désirant s'épanouir dans leur milieu de travail et de les maintenir en emploi. Je salue la passion et le génie de Jonathan, qui dirige cette belle entreprise de chez nous, laquelle contribue chaque jour à la prospérité économique de notre collectivité. »

Mario Laframbroise, député de Blainville

« L'appui gouvernemental dont bénéficiera Openmind Technologies agira sans aucun doute comme un catalyseur de croissance pour nous permettre de continuer d'investir à la fois dans le développement de connaissances de nos employés et dans l'accueil et l'accompagnement de la relève dont nous avons besoin pour réaliser notre mission : forger le futur technologique des entreprises. »

Jonathan Léveillé, président d'Openmind Technologies

Faits saillants :

Une partie de l'aide financière, soit une somme de 327 478 $, est accordée dans le cadre de la mesure de formation de la main-d'œuvre à l'intention des entreprises, qui vise à soutenir le développement des compétences des personnes risquant de perdre leur emploi et qui permet de maintenir les expertises en place dans les entreprises.





Par ailleurs, une aide de 28 650 $ provient de la mesure Concertation pour l'emploi, dont l'objectif est d'encourager les entreprises et les organismes concernés par des enjeux de gestion des ressources humaines à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables.





Selon les estimations d'Emploi-Québec, les entreprises en TI dans les Laurentides font face à une pénurie de main-d'œuvre, notamment pour les professions de programmeur et de développeur.





Cette formation répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

