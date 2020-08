Formation de la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet annonce près de 920 000 $ pour soutenir la formation technique des travailleuses et des travailleurs spécialisés des métiers d'art

MONTRÉAL, le 24 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une aide financière de 919 568 $ pour développer et soutenir la formation technique des travailleuses et des travailleurs spécialisés des métiers d'art dans le cadre du Programme de renforcement collectif des compétences de la main-d'œuvre, financé par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre (FDRCMO), de la Commission des partenaires du marché du travail.

Le ministre a fait cette annonce aujourd'hui, à Montréal, en compagnie de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, et du président du Conseil des métiers d'art du Québec, M. Marc Douesnard.

Deux formations seront offertes à des artisans des quatre coins du Québec, durant les deux prochaines années, en collaboration avec la Direction de la formation continue du cégep du Vieux Montréal pour l'une et avec l'École des entrepreneurs du Québec pour l'autre. Elles permettront, entre autres, d'augmenter le nombre de travailleuses et de travailleurs spécialisés dans les métiers d'art, notamment dans le domaine de la conservation et de la restauration d'immeubles patrimoniaux.

Citations :

« Le développement des compétences est au cœur de notre stratégie de relance économique, tout particulièrement dans le contexte actuel de la crise sanitaire. Le financement annoncé aujourd'hui viendra outiller les spécialistes des métiers d'art qui œuvrent à la réfection et à la conservation de notre patrimoine bâti et qui font rayonner le Québec bien au-delà de nos frontières. En soutenant des formations de perfectionnement spécifiquement conçues pour une clientèle très ciblée, notre gouvernement démontre toute l'importance qu'il accorde à l'amélioration des conditions de ces travailleuses et travailleurs spécialisés en leur permettant de développer et de mettre en lumière toute leur expertise et tout leur talent. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La transmission des savoir-faire traditionnels est un élément clé dans la préservation et la restauration de notre patrimoine bâti. C'est pourquoi je suis très heureuse que nous puissions, grâce à l'aide financière annoncée aujourd'hui, appuyer la formation de ces artisans, qui prennent soin de l'héritage collectif québécois et qui le mettent en valeur. C'est une expertise dont nous sommes fiers, qui est précieuse et qui doit être enrichie. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Faits saillants :

Le soutien financier se divise en deux volets. Une première somme, soit 782 507 $, servira à augmenter le nombre de travailleuses et de travailleurs spécialisés ayant développé des compétences en lien avec la conservation et la restauration d'immeubles patrimoniaux, tout en sensibilisant les maîtres d'ouvrage sur l'importance d'une main-d'œuvre qualifiée pour les travaux sur un bâti ancien. Le Conseil des métiers d'art du Québec, en collaboration avec le cégep du Vieux Montréal et des experts du milieu, développe ce programme de spécialisation en métiers d'art.

des métiers d'art du Québec, en collaboration avec le cégep du Vieux Montréal et des experts du milieu, développe ce programme de spécialisation en métiers d'art. Une seconde somme, soit 137 061 $, visera à développer et offrir deux parcours de formations structurantes qui auront des effets réels sur la santé de l'industrie des métiers d'art québécois en contribuant à la croissance des métiers d'art et en favorisant le maintien en activité et la progression des carrières dans ce domaine.

Le Programme de renforcement collectif des compétences de la main-d'œuvre vise le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre en emploi au moyen de projets de promoteurs collectifs dont les actions touchent le personnel de plusieurs entreprises. Avec cette approche commune, le Programme souhaite créer un effet multiplicateur et soutenir des projets qui peuvent s'adresser à des entreprises réparties sur l'ensemble du territoire québécois.

Les formations offertes sont adaptées en fonction des besoins des entreprises et répondent aux besoins de main-d'œuvre du marché du travail. En ce sens, le Programme permet de renforcer l'adéquation entre la formation, les compétences et l'emploi.

