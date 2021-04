Formation de la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de plus de 780 000 $ pour la formation d'éducatrices et d'éducateurs de la petite enfance en Mauricie

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 783 856 $ au Regroupement des centres de la petite enfance des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec (RCPE 04-17) pour la formation de 35 éducatrices et éducateurs de la petite enfance en Mauricie. Au total, ce projet permettra à 10 centres de la petite enfance de la région de développer des places dans leurs installations.

En partenariat avec le Collège Laflèche, la formation rémunérée, en alternance travail-études, répondra notamment aux besoins de relève à court terme en permettant aux participantes et aux participants de travailler tout en étudiant pour parfaire leurs connaissances. Le projet de 2 ans comportera une formation théorique de 825 heures ainsi qu'un stage en milieu de travail de 375 heures, pour un total de 1 200 heures de formation. Il mènera également à l'obtention d'une attestation d'études collégiales en Techniques d'éducation à l'enfance.

Le financement accordé dans le cadre du Programme de formations de courte durée privilégiant les stages dans les professions priorisées par la CPMT (COUD) est issu du Fonds de développement et de reconnaissances des compétences de la main-d'œuvre.

Rappelons qu'il s'agit de la troisième annonce similaire, alors qu'en décembre dernier 696 715 $ ainsi que 364 547 $ ont été accordés respectivement, pour les mêmes fins, au Regroupement des centres de la petite enfance de la Côte-Nord et à celui de la Montérégie.

Citations :

« L'annonce d'aujourd'hui aura des conséquences positives pour les familles de la Mauricie. Notre objectif est d'augmenter le nombre d'éducatrices et d'éducateurs pour notamment contribuer à la création de places supplémentaires dans nos services de garde éducatifs. Aussi, il est essentiel de permettre aux parents toute la latitude nécessaire à leur participation au marché du travail. Il faut rappeler que, malgré la pandémie, la rareté de la main-d'œuvre est un enjeu qui persiste dans ce secteur d'activité fondamental. Nous travaillons donc sur plusieurs fronts pour nous assurer de la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée dans ce domaine. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La qualité des services offerts à nos enfants dans le réseau des centres de la petite enfance est au cœur de mes préoccupations. Par cette formation, nous assurons aux centres de la petite enfance de la Mauricie qu'ils pourront compter sur des travailleuses et des travailleurs qualifiés, mais surtout sur du personnel compétent pour prendre soin des enfants de la région. Cette annonce démontre clairement l'importance que nous accordons au réseau des centres de la petite enfance et nous allons poursuivre notre travail. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

On compte actuellement environ 2 500 éducatrices, éducateurs et aides-éducatrices, aides-éducateurs de la petite enfance en activité en Mauricie, ce qui représente 2,7 % des quelque 103 000 personnes qui travaillent dans les services de garde au Québec.

La formation débutera le 1 er septembre 2021 et prendra fin le 17 novembre 2022.

septembre 2021 et prendra fin le 17 novembre 2022. Le programme COUD, du Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre, vise le développement et la diffusion de formations professionnelles et techniques comprenant au moins une partie de la formation directement en entreprise. Les frais couverts par ce programme sont les frais d'élaboration et de diffusion de la formation, tels le salaire des enseignants et enseignantes et le celui des personnes participant à la formation.

La CPMT est un lieu de concertation national réunissant les dirigeants représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité, le milieu de l'enseignement et les ministères à vocation économique et sociale.

Le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre est constitué des sommes versées par les employeurs assujettis à la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre qui n'ont pas investi annuellement un montant équivalant à 1 % de leur masse salariale dans la formation de leur personnel. Ce fonds sert à subventionner, sur une base annuelle, des projets liés au développement des compétences.

