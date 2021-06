Formation de la main-d'œuvre - Le ministre Jean Boulet accorde plus de 650 000 $ à Duvet Allied inc. pour soutenir le développement de 149 emplois à Montréal

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 656 750 $ à Duvet Allied inc. pour soutenir la création de 142 emplois dans le cadre de l'implantation d'une nouvelle usine de fabrication à Montréal.

Duvet Allied inc. se spécialise dans la transformation du duvet servant d'isolant dans les vêtements haut de gamme et techniques pour des marques de luxe et dans la création d'articles de literie de qualité supérieure. Le soutien financier annoncé aujourd'hui lui permettra, par la formation et le rehaussement des compétences, de maintenir en emploi 7 travailleurs actuels de l'entreprise tout en soutenant l'embauche de 142 nouveaux employés. L'ensemble des 149 employés de l'usine pourront bénéficier de formations afin de faire fonctionner les équipements de façon sécuritaire et autonome.

De plus, Duvet Allied inc. offrira de la formation continue à tous ses employés pour assurer une mise à jour constante des dernières techniques et compétences en la matière et s'imposer comme employeur de choix dans un domaine où la demande de main-d'œuvre est forte et compétitive.

Citations :

« L'implantation d'une nouvelle usine de fabrication de Duvet Allied inc. est une excellente nouvelle pour la vitalité économique de Montréal, qui pourra compter sur un nouveau joueur pour assurer la relance économique, avec la création de 142 emplois bien rémunérés. L'entreprise misera aussi sur le rehaussement des compétences de l'ensemble de ses employés en offrant de la formation continue pour demeurer à la fine pointe des toutes dernières connaissances dans le domaine, assurer sa productivité et demeurer compétitive. Dans le contexte actuel, le rehaussement des compétences est une formule gagnante pour la pérennité et le rayonnement des entreprises, en plus d'être une réelle valeur ajoutée pour la valorisation et la qualification professionnelle des employés. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fière de constater que Montréal demeure un pôle attractif et une région de choix pour l'implantation de nouvelles usines comme celle de Duvet Allied inc. L'entreprise offrira plusieurs emplois de qualité bien rémunérés aux Montréalaises et aux Montréalais. Avec des clients à l'international et un marché local et régional à développer, l'expertise des travailleuses et des travailleurs sera un gage de réussite pour l'entreprise et un véritable plus pour le rayonnement de l'économie de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'aide financière est attribuée dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre, volet entreprises, qui vise à soutenir le développement des compétences des travailleuses et des travailleurs du Québec.

L'entreprise fait face à une demande croissante pour ses produits en Amérique du Nord et en Europe . La création d'une filiale canadienne à Montréal lui permettra de mieux répondre à cette demande. Elle va à la fois fournir en matières premières les entreprises locales et distribuer une nouvelle gamme de produits de literie tout en mettant en valeur, auprès des consommateurs, la qualité de produits fabriqués au Québec et au Canada .

. La création d'une filiale canadienne à Montréal lui permettra de mieux répondre à cette demande. Elle va à la fois fournir en matières premières les entreprises locales et distribuer une nouvelle gamme de produits de literie tout en mettant en valeur, auprès des consommateurs, la qualité de produits fabriqués au Québec et au . La création de 142 emplois et le maintien en emploi de 7 travailleurs chez Duvet Allied inc. répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

L'attribution de l'aide financière est approuvée par la Commission des partenaires du marché du travail, qui réunit les leaders représentant les entreprises, la main-d'œuvre, les organismes communautaires actifs dans le domaine de l'employabilité ainsi que le milieu de l'enseignement.

