Formation de la main-d'œuvre en Abitibi-Témiscamingue - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 2 M$ pour former près de 200 employés spécialisés dans le secteur minier

VAL D'OR, QC, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un soutien financier de 2 011 761 $ pour assurer la formation de 195 employés du secteur minier, qui pourront se spécialiser dans des techniques de forage pour l'extraction de minerai.

Les participants à la formation bénéficieront d'un programme de 600 heures, qui les mènera à l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles en forage au diamant. Le programme se fera en alternance travail-études à raison d'une semaine d'apprentissage sur une foreuse-école et d'une semaine en entreprise où les apprentis seront jumelés à un employé-compagnon. Les participants acquerront les différentes compétences requises pour le forage souterrain et le forage en surface. Quatre entreprises de la région de l'Abitibi-Témiscamingue bénéficieront du programme, soit Machines Roger International, Forages Rouiller, Forage G4 et Forage Orbit Garant, avec respectivement 40, 20, 90 et 45 participants à la formation.

L'aide financière est accordée dans le cadre du Programme de formations de courte durée (COUD) privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) du Fonds de développement et de reconnaissances des compétences de la main-d'œuvre (FDRCMO).

Citations :

« Face à la difficulté qu'éprouvent les entreprises à recruter et à renouveler leur

main-d'œuvre, en particulier dans des secteurs de production spécialisés comme le secteur minier, il devient essentiel d'offrir des solutions de formation adaptées, qui permettront aux employés de progresser professionnellement et aux entreprises de continuer à prospérer et à atteindre leurs objectifs. C'est ce que fait le programme que j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui en privilégiant une formation travail-études à court terme capable de combler rapidement des besoins importants chez quatre entreprises de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour les participants, dont la plupart travaillent déjà dans ces entreprises, c'est l'occasion de développer leurs compétences, d'exercer un métier qui les valorisera et d'obtenir aussi de meilleures conditions de travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Alors que la région connaît des défis importants en termes de renouvellement de la main-d'œuvre, une formation ciblée comme celle qui est annoncée aujourd'hui devient un moyen essentiel pour permettre aux entreprises de poursuivre leurs activités et d'assurer la vitalité économique de la région. Parmi les entreprises participantes, on compte certains des principaux employeurs de l'Abitibi-Témiscamingue; c'est donc dire à quel point ces efforts de formation peuvent avoir un effet structurant sur notre économie. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

La contribution d'Emploi-Québec à cette formation représente un montant de 10 317 $ par participant qui couvre principalement le salaire de base des personnes en formation.





En Abitibi-Témiscamingue, le secteur des mines offre de bonnes perspectives d'emploi pour les années à venir : environ 40 % des entreprises du secteur prévoient embaucher du personnel. De plus, près de 40 % des entreprises indiquent qu'elles ont également des besoins de formation.





L'aide financière annoncée répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.





Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information sur les programmes, mesures et services pouvant leur être offerts peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Directrice des communications, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 514 248-0160; Michel Vincent, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Tél. : 514 231-2251; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

