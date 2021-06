Formation de la main-d'œuvre à Montréal - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 345 000 $ pour soutenir la création de 102 emplois dans le secteur des technologies de l'information

MONTRÉAL, le 14 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un soutien financier de 345 430 $ à Maltem Canada pour l'embauche et la formation de 102 nouveaux employés dans le secteur des technologies de l'information (TI).

Le soutien financier annoncé permettra à l'entreprise, qui couvre un vaste champ de compétences numériques comme la fabrique de données, la conception et la cybersécurité notamment, d'installer à Montréal son studio numérique pour ses clients du Canada et des États-Unis. Elle souhaite également y établir un centre d'excellence en cybersécurité afin de pallier la croissance des cyberattaques observée depuis l'avènement de la pandémie de COVID-19. Au total, 40 des nouveaux postes créés seront liés à des expertises en cybersécurité.

L'augmentation des compétences des employés étant d'une importance primordiale pour la réalisation de ces projets, des formations seront offertes à l'ensemble des employés et porteront sur différentes thématiques, dont les ressources humaines, la cybersécurité et les expertises techniques.

Citations :

« La rareté de la main-d'œuvre est un phénomène bien réel au Québec et le secteur des TI n'y échappe pas. Il s'avère donc important pour notre gouvernement de stimuler le marché du travail en répondant présent pour soutenir des initiatives comme celle de Maltem Canada, qui contribue à une relance économique prospère et durable au Québec. En établissant à Montréal son usine numérique et son centre d'excellence en cybersécurité, le groupe Maltem permettra la création d'une centaine d'emplois spécialisés et bien rémunérés. Dans un marché comme celui des TI, qui devient de plus en plus compétitif et qui est ouvert sur le monde, il est essentiel que des projets comme celui-ci s'établissent au Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Cela me fait toujours plaisir de constater que notre région est une destination de choix pour les entreprises spécialisées en TI. Il va sans dire que le domaine de la cybersécurité est en pleine effervescence à Montréal, particulièrement depuis la dernière année. Il est donc naturel pour votre gouvernement de soutenir des projets comme celui de Maltem, qui mise sur le développement d'emplois dans un secteur prioritaire comme les TI. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre ─ volet entreprises (MFOR-E). Cette aide permettra principalement de couvrir près de 25 % des coûts de formation des employés.

Depuis 20 ans, Maltem Consulting Group couvre un large champ de compétences numériques : conseils, fabrique de données, technologie Agile, conception et cybersécurité avec une expertise spécifique dans les domaines bancaires, des assurances, de l'énergie et des médias. Le groupe est présent au Canada depuis 2018 et compte actuellement 26 employés à Montréal.

depuis compte actuellement 26 employés à Montréal. L'aide financière annoncée répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information sur les programmes, mesures et services pouvant leur être offerts peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près.

