Formation de la main-d'œuvre à Montréal - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 1,4 M$ pour soutenir la création de 324 emplois dans le secteur de l'aérospatiale

MONTRÉAL, le 21 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un soutien financier de 1 420 148 $ à la Corporation MacDonald, Dettwiler et Associés pour la réalisation d'un projet de grande envergure qui mènera à la formation de 324 nouveaux employés dans le secteur de l'aérospatiale.

Les formations permettront aux nouveaux employés de développer leurs compétences, notamment dans le domaine de la chimie, de la mécanique et de l'électronique. Au terme de chaque formation, les participants recevront une certification qui pourra être reconnue par les autres entreprises du secteur de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Ce projet de formation permettra à l'entreprise de faire une transition vers un modèle d'affaires qui, en plus de ses activités de production, lui permettra d'offrir des solutions et services dans toutes les sphères d'activité.

Fondée en 1928, la Corporation MacDonald, Dettwiler et Associés est considérée comme un chef de file dans les technologies spatiales. Elle a d'ailleurs lancé son premier projet satellitaire en 1958, devenant ainsi une pionnière de la conquête spatiale. Elle emploie actuellement plus de 650 employés permanents et 50 employés contractuels.

Citations :

« Le développement des compétences de la main-d'œuvre est essentiel afin que nos entreprises puissent innover et augmenter leur productivité. À cet effet, le projet de la Corporation MacDonald, Dettwiler et Associés est directement lié à la volonté de notre gouvernement de favoriser le rehaussement des compétences des travailleurs et des travailleuses, mais également de favoriser la création d'emplois hautement qualifiés. Il était donc important pour nous de soutenir cette initiative, qui contribue à maintenir l'expertise de pointe que le Québec a développée dans le secteur de l'aérospatiale. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fière que Montréal soit reconnue comme un chef de file mondial dans le secteur de l'aérospatiale. Dans un contexte où le phénomène de la rareté de main-d'œuvre est bien présent, nous devons miser sur le développement des compétences des employés comme le fait la Corporation MacDonald, Dettwiler et Associés. Cette initiative permettra à l'entreprise de former une main-d'œuvre qualifiée, en plus de demeurer compétitive. Elle permettra d'autant plus d'alimenter la vitalité économique de la région de Montréal et de maintenir son rayonnement international dans le domaine de l'aérospatiale. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre de la Mesure de formation de la main-d'œuvre - volet entreprises (MFOR-E). Cette aide permettra principalement de couvrir près de 25 % des coûts de formation des employés.

L'aide financière annoncée répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information sur les programmes, mesures et services pouvant leur être offerts peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près.

