Formation de la main-d'œuvre à Montréal - Le ministre Boulet accorde plus de 313 000 $ pour favoriser le développement et la consolidation de 521 nouveaux emplois

MONTRÉAL, le 15 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce un soutien financier de 313 255 dollars au Centre de contact Gatestone & Co. inc. pour l'embauche et la formation de 521 nouveaux employés.

Le financement annoncé permettra de soutenir le projet d'expansion des opérations, qui vise notamment à développer et à offrir des services à de nouvelles catégories de clientèle. Plus précisément, le projet consiste à mettre en place des formations qui porteront principalement sur l'utilisation des outils informatiques et sur les services à la clientèle. Au total, 108 heures de formation théoriques et pratiques seront offertes en ligne et en présentiel à l'ensemble des travailleuses et travailleurs.

Le Centre de contact Gatestone & Co. inc. se spécialise dans l'externalisation des processus d'affaires, la gestion des comptes clients ainsi que le service à la clientèle. Outre la création de nouveaux emplois, l'entreprise souhaite créer un nouveau siège social canadien à Montréal.

Citations :

« Ce projet est en parfaite cohérence avec nos actions, qui visent le rehaussement des compétences des travailleuses et des travailleurs pour que nos entreprises puissent compter sur une main-d'œuvre qualifiée. La formation représente un levier important pour permettre aux entreprises d'être mieux outillées afin de faire face aux nombreux défis du marché de l'emploi. En formant leurs employés au sein même de l'organisation, les dirigeants de Gatestone & Co. inc. démontrent que leurs objectifs sont en parfaite adéquation avec la vision de notre gouvernement, soit l'instauration d'une culture de formation continue au cœur des milieux de travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne la tenue de ces formations, qui sont essentielles à l'heure actuelle pour répondre aux besoins du Centre de contact Gatestone & Co. inc. Les nombreux postes créés permettront à cette entreprise de non seulement former une main-d'œuvre qualifiée, mais également d'augmenter leur productivité. Des projets comme celui-là seront bénéfiques pour l'économie de la métropole. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre de la mesure de formation de la main-d'œuvre - volet entreprises. Cette aide permettra principalement de couvrir près de 25 % des coûts de formation des employés.





L'aide financière annoncée répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de soutenir davantage les entreprises dans l'adaptation de leurs pratiques en matière de gestion des ressources humaines.





Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information sur les programmes, mesures et services pouvant leur être offerts peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec le plus près.

