SANTA CLARA, Californie, 31 mars 2021 /CNW/ - Netskope, le chef de file en sécurité infonuagique , a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Formation continue Concordia (FCC) pour ajouter ses solutions de réseautage et de sécurité uniques au programme de cyberrésilience existant. Ce programme novateur, actuellement offert en ligne en raison de la pandémie, propose des possibilités de formation uniques dans deux secteurs très pertinents du milieu de travail dans le domaine de la cyberrésilience : la prévention et l'intervention.

La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation continue de la façon dont les TI et la sécurité sont livrées et dont les données sont accessibles au moyen d'applications infonuagiques. Les menaces ciblent désormais principalement les solutions infonuagiques, ce qui souligne l'importance de former des professionnels spécialisés dans la sécurité infonuagique à tous les niveaux et à l'échelle mondiale. FCC fait partie des établissements d'enseignement supérieur avant-gardistes qui reconnaissent la nécessité d'une éducation novatrice et l'importance primordiale de la formation pratique en matière de sécurité infonuagique.

Le programme de FCC, d'une durée de 180 heures , offre aux étudiants les compétences et l'expérience nécessaires pour protéger les entreprises contre les cyberattaques. Dans le cadre du programme, les étudiants acquièrent également les connaissances et les compétences nécessaires pour travailler de manière éthique, dans le respect des règles et des politiques organisationnelles, juridiques et réglementaires. Les étudiants reçoivent également un enseignement prodigué par des experts de Netskope et utilisent les solutions primées et validées par l'industrie de Netskope en matière de réseautage et de sécurité en nuage. Des occasions spéciales d'apprentissage en cours d'emploi aideront également les participants à perfectionner les compétences qui feront d'eux des atouts pour les organisations, et un mentorat professionnel personnalisé les aidera à faire la transition vers le marché du travail et les carrières en technologie.

« Netskope et Formation continue Concordia sont résolus à investir dans la collectivité canadienne de la cybersécurité par l'intermédiaire de la recherche et développement et de l'éducation. Ce programme permettra de former certains des meilleurs experts en cybersécurité de demain et contribuera également à combler la pénurie de main-d'œuvre qualifiée en cybersécurité infonuagique au Canada. FCC et Netskope espèrent que la nature holistique du programme fera en sorte que les étudiants qui le réussissent deviendront plus facilement des professionnels exceptionnels. » Sherry Blok, directrice des programmes, Formation continue Concordia.

« Netskope et ses dirigeants sont passionnés par l'avancement de l'éducation dans l'industrie en constante évolution de la cybersécurité et de la technologie infonuagique, en particulier pour les femmes qui travaillent dans le secteur de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Nous sommes fiers d'appuyer la mission de Concordia qui consiste à former la prochaine génération de professionnels de la sécurité infonuagique et à renforcer ce qui doit être un engagement sans réserve de l'industrie à l'égard de la sécurité infonuagique et de la transformation numérique. » Sasi Murthy, vice-présidente, Solutions de produit et marketing des produits, Netskope.

Le Network Security Cloud , propulsé par NewEdge, offre une visibilité inégalée, des données en temps réel et une protection contre les menaces pour les services infonuagiques, les sites Web et les applications privées accessibles de n'importe où, sur n'importe quel appareil. Aucune autre entreprise sur le marché n'a répondu à l'évolution de la demande en combinant les capacités de prochaine génération des passerelles Web sécurisées , la première solution de sécurité d'accès au nuage au monde , l'accès au réseau à vérification systématique et l'apprentissage automatique évolué pour détecter l'exfiltration non autorisée de données et fournir une protection avancée contre les menaces. Netskope comprend le fonctionnement du nuage et adopte une approche centrée sur les données qui donne aux équipes de sécurité le bon équilibre entre la protection et la rapidité dont elles ont besoin pour sécuriser leur parcours de transformation numérique.

À propos de Netskope

Le Network Security Cloud offre une visibilité inégalée, des données en temps réel et une protection contre les menaces pour les services infonuagiques, les sites Web et les applications privées accessibles de n'importe où, sur n'importe quel appareil. Netskope offre des solutions de sécurité qui s'appuient sur l'un des réseaux de sécurité les plus vastes et les plus rapides au monde, et qui permettent aux plus grandes organisations mondiales d'atteindre le bon équilibre entre la protection et la rapidité dont elles ont besoin pour assurer la réactivité de leur entreprise et pour sécuriser leur parcours de transformation numérique. Redéfinissez votre périmètre grâce à Netskope. www.netskope.com

Personne-ressource pour les médias

Inkhouse pour Netskope

[email protected]

SOURCE Netskope

Liens connexes

www.netskope.com