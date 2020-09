Les employés horaires de Ford Canada ratifient une convention collective de trois ans concurrentielle à l'échelle mondiale

La nouvelle entente comprend un investissement de 1,8 milliard de dollars canadiens pour construire de nouveaux véhicules électriques à batterie dans l'usine d'assemblage d' Oakville

Des améliorations opérationnelles prévues dans l'entente permettront d'optimiser la souplesse de la production

Les employés horaires reçoivent des augmentations de salaire, des primes et d'autres avantages

OAKVILLE, ON, le 28 sept. 2020 /CNW/ - Dans le cadre d'un investissement de 1,8 milliard de dollars canadiens, La Compagnie Ford du Canada Limitée et Unifor ont conclu une nouvelle convention collective nationale concurrentielle à l'échelle mondiale positionnant Ford en tant que premier constructeur automobile au Canada de véhicules entièrement électriques à batterie (VEB).

Conformément à la convention collective ratifiée aujourd'hui par les employés, Ford s'engage à transformer, à compter de 2024, son usine d'assemblage d'Oakville dédiée aux moteurs à combustion interne (MCI) afin qu'elle devienne aussi une usine de fabrication de véhicules électriques à batterie (VEB), ainsi qu'à présenter à ses installations de Windsor un nouveau programme concernant les moteurs.

Les employés ont aussi voté en faveur de l'entente de trois ans qui permet plusieurs améliorations opérationnelles afin d'accroître l'efficacité des installations de Ford au Canada, y compris :

des horaires de travail de rechange concurrents pour maximiser la souplesse de la production;

un programme temporaire amélioré pour les employés.

Les employés horaires de Ford Canada reçoivent également de nombreux avantages, y compris :

une augmentation de salaire de 2,5 % accordée deux fois au cours de la durée de l'entente;

une prime de ratification de 7 250 dollars canadiens pour les employés permanents à temps plein et de 500 dollars pour les employés temporaires;

une période réduite pour les nouveaux employés concernant les prestations acquises, passant de 11 à 8 ans.

« Réalisé en collaboration avec Unifor alors que les pourparlers se poursuivent avec les administrations fédérale et provinciales, cet accord est une étape importante pour assurer un meilleur avenir à nos employés, à nos clients et à nos communautés, a déclaré Dean Stoneley, président et chef de la direction, Ford Canada. En introduisant la production de véhicules électriques à batterie dans l'usine d'assemblage d'Oakville, nous renforçons nos activités canadiennes qui nous positionnent en tant que chef de file dans la construction automobile de pointe. »

