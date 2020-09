Le constructeur automobile s'associe à des marques canadiennes de premier plan pour regagner et conserver la confiance des consommateurs

TORONTO, le 28 sept. 2020 /CNW/ - La Compagnie Ford du Canada Limitée s'est associée à une liste impressionnante d'entreprises canadiennes appuyant une nouvelle initiative nationale appelée promesse d'APRÈS qui vise à protéger les Canadiens qui réintègrent progressivement les espaces publics et les milieux de travail.

Des milliers d'entreprises partout au Canada ont déjà fait la « promesse d'APRÈS », lancée en juin, et d'autres se joignent au mouvement chaque jour. Chaque entreprise s'engage à suivre cinq mesures clés qui ont été élaborées de concert avec l'Agence de la santé publique du Canada afin d'aider à prévenir la propagation de la COVID-19. Ces mesures sont : maintenir la distanciation physique; rester à la maison lorsqu'on ne se sent pas bien; porter un masque lorsque nécessaire et pratiquer l'étiquette respiratoire; nettoyer et désinfecter régulièrement; et se laver et se désinfecter les mains. Les entreprises qui font la promesse peuvent afficher le logo de la promesse d'APRÈS dans leur vitrine, indiquant clairement à leurs employés et clients qu'elles prennent les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens.

Ford Canada s'est jointe à l'initiative à titre de partenaire fondateur et a invité son réseau de concessionnaires partout au pays à envisager de faire la promesse d'APRÈS afin d'appuyer l'initiative et les cinq mesures clés exigées par la plateforme de la promesse. Les concessionnaires participants afficheront fièrement le logo de la promesse d'APRÈS dans des endroits bien en vue de leur établissement.

« Le programme de la promesse d'APRÈS renforce la conviction de Ford Canada que la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients sont ce qu'il y a de plus important », a dit Jim Hartford, vice-président, Marketing et Ventes, Ford Canada.

« Les responsables du programme sont enchantés d'avoir le soutien de Ford Canada et de son réseau de concessionnaires, a déclaré Laura Hearn, présidente et directrice générale de la promesse d'APRÈS. En assumant un rôle de chef de file dans le cadre de cette initiative cruciale, Ford démontre son engagement indéfectible à assurer la sécurité de ses clients et de ses employés pendant cette période incertaine, ainsi qu'à être une bonne entreprise citoyenne pour le bien de tous les Canadiens. J'espère que cela inspirera d'autres grandes entreprises canadiennes à se joindre à ce mouvement national. »

« Je félicite Ford Canada d'avoir pris cette mesure importante pour contribuer à rétablir la confiance dans les établissements commerciaux et les lieux de travail, a dit Goldy Hyder, président et chef de la direction du Conseil canadien des affaires et membre du conseil d'administration de l'association de la promesse d'APRÈS. Pour remettre l'économie sur les rails de manière sécuritaire et responsable, il faut que le gouvernement et le secteur privé unissent leurs efforts. Nous saluons toutes les entreprises qui prennent les mesures nécessaires pour que les Canadiens sachent qu'ils peuvent réintégrer les espaces publics en toute confiance et soutenir leur économie locale. »

À propos de la promesse d'APRÈS

Initiative dirigée par le secteur privé en collaboration avec divers paliers de gouvernement, la promesse d'APRÈS est conçue pour aider les Canadiens à faire les premiers pas en vue d'un retour progressif dans les espaces publics et les milieux de travail. Les entreprises participantes reçoivent de l'éducation et de la formation sur la manière de prévenir la propagation de la COVID-19 et peuvent afficher le logo de la promesse d'APRÈS, symbole reconnu partout au pays de l'engagement d'une entreprise à prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé du public après la COVID-19. Un nouvel organisme national à but non lucratif, l'association de la promesse d'APRÈS, a été mis sur pied en juin 2020 pour veiller à la gouvernance et à la gestion opérationnelle et financière de la promesse d'APRÈS. Cette promesse est une déclaration : ce n'est PAS une « certification » ni une « approbation » de la part d'un organisme de réglementation. Toutes les entreprises demeurent tenues de respecter les lois et les lignes directrices recommandées par l'agence de santé publique de leur région et les organismes gouvernementaux. Pour en savoir plus sur la façon dont les entreprises peuvent se joindre à l'initiative de la promesse d'APRÈS, visitez le site www.postpromise.com.

À propos de La Compagnie Ford du Canada Limitée

Les activités de Ford Canada se déroulent dans un siège social national, trois bureaux régionaux, trois usines de montage de véhicules et de fabrication de moteurs, deux centres de distribution de pièces, deux sites de recherche et de développement et trois centres de connectivité et d'innovation. Ford emploie près de 8 000 personnes au Canada, et 18 000 autres personnes sont employées par plus de 400 concessionnaires Ford et Ford Lincoln partout au pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site fr.ford.ca.

