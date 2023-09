La déclaration suivante est attribuable à Steven Majer, vice-président, Ressources humaines, La Compagnie Ford du Canada Limitée.

OAKVILLE, ON, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Ford Canada accepte de prolonger les négociations au-delà de l'échéance existante du 18 septembre à 23 h 59 (HE) en vue d'en arriver à un accord de principe. L'entreprise poursuit sa collaboration avec Unifor afin de créer un plan pour l'industrie automobile favorisant un avenir dynamique et durable au Canada.

