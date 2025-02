Les lauréats offrent des expériences authentiques, un bien-être accru et des moments inoubliables

FTG devient le premier système d'évaluation à récompenser les restaurants de navires de croisière

ATLANTA, 12 février 2025 /CNW/ - Forbes Travel Guide (FTG), le seul système d'évaluation indépendant et mondial pour les hôtels, les restaurants, les spas et les croisières océaniques de luxe, a dévoilé aujourd'hui ses prix Star Awards de 2025. Consultez la liste complète des lauréats sur ForbesTravelGuide.com.

Forbes Travel Guide

La 67e liste annuelle comprend plus de 2 100 établissements dans 90 pays. Elle comprend 336 hôtels cinq étoiles, 645 hôtels quatre étoiles et 567 hôtels recommandés ; 79 restaurants cinq étoiles, 128 restaurants quatre étoiles et 64 restaurants recommandés ; 124 spas cinq étoiles et 224 spas quatre étoiles ; sept navires de croisière quatre étoiles et sept restaurants recommandés ; et trois restaurants de navires de croisière quatre étoiles et trois restaurants de navires de croisière recommandés - une nouvelle distinction.

Les évaluations ont été étendues à de nouvelles destinations, notamment Brunei, Costa Navarino, Grèce, Finlande, Haikou, Xiamen et Xi'an, Chine, Kazakhstan, Malaga, Espagne, Monténégro, Oualidia et Tamuda Bay, Maroc, Phu Quoc, Viêt Nam, Roumanie et Salzbourg, Autriche.

Les premiers restaurants de croisière évalués par FTG sont ceux de Celebrity (Apex et Ascent's Fine Cut Steakhouse), de The Ritz-Carlton Yacht Collection (Evrima's S.E.A.), de SeaDream Yacht Club (SeaDream II's Dining Room), de Silversea (Silver Origin's The Grill) et de Windstar (Star Pride's Candles).

Voici quelques tendances clés tirées des inspections de FTG :

Les frontières du luxe se repoussent. Les hôtels accueillent une clientèle de luxe de plus en plus aventureuse qui explore des endroits moins fréquentés, comme en témoignent les nouvelles destinations figurant sur la liste de 2025. L'authenticité est essentielle; les inspecteurs ont noté un sentiment d'appartenance créé non seulement par le décor et la cuisine, mais aussi par l'intégration réfléchie des coutumes et de l'histoire locales.





Les hôtels ouvrent la voie au bien-être. Les expériences axées sur la santé et la demande de se sentir bien après le voyage sont des priorités pour les voyageurs d'aujourd'hui. Les données du FTG montrent que cette tendance reste forte parmi les hôtels cinq étoiles et qu'elle progresse sensiblement parmi les hôtels quatre étoiles et les hôtels recommandés.





Les collaborations de luxe montent en puissance. Les hôtels s'associent à des marques de luxe de façon créative pour améliorer l'expérience de leurs clients. Atlantis The Royal à Dubaï, par exemple, a collaboré avec Louis Vuitton pour réaliser une installation artistique dans l'ensemble de l'établissement à l'occasion du premier anniversaire de l'hôtel cinq étoiles.

Les faits marquants sur le plan géographique des prix 2025 :

Pour la troisième année consécutive, Macao demeure une destination de choix avec le plus grand nombre d'hôtels cinq étoiles (24), grâce à l'ajout de l'Epic Tower au Studio City Macau et du Raffles at Galaxy Macau, ainsi que de sept nouveaux restaurants cinq étoiles : Aurora (Altira Macau), Chef Tam's Seasons (Wynn Palace), Don Alfonso 1890 (Palazzo Versace Macau), The Huaiyang Garden (The Londoner Hotel), Mesa by José Avillez (The Karl Lagerfeld), Yamazato Macau (Hotel Okura Macau) et Zuicho (Grand Lisboa Palace Macau).





Les États-Unis disposent de nouveaux hôtels cinq étoiles en Arizona (The Canyon Suites at The Phoenician, A Luxury Collection Resort), en Californie (The Maybourne Beverly Hills et Olivella restaurant at Ojai Valley Inn) et dans le Montana (RiverView Ranch et Spa Montage Big Sky).





L'Europe a connu une forte croissance, avec de nouveaux cinq étoiles en Azerbaïdjan (Four Seasons Hotel Baku), en France (Carlton Cannes, a Regent Hotel), en Grèce (Mandarin Oriental, Costa Navarino), en Italie (Castelfalfi), en Espagne (Rosewood Villa Magna) et au Royaume-Uni (The Cadogan, A Belmond Hotel, Londres et Raffles London at The OWO).





La Chine revient en force. Outre les lauréats de Macao, la Chine a ajouté des hôtels cinq étoiles à Guangzhou (Rosewood Guangzhou) et à Hong Kong (The Ritz-Carlton, Hong Kong).





Ailleurs en Asie, de nouveaux hôtels cinq étoiles ont vu le jour à Hanoï, au Vietnam (Capella Hanoi) et à Singapour (The Paiza Collection at Marina Bay Sands).





De nouveaux hôtels cinq étoiles ont également vu le jour au Moyen-Orient (One&Only Royal Mirage - The Residence à Dubaï et The St. Regis Abu Dhabi) et en Afrique (Waldorf Astoria Seychelles Platte Island).





(One&Only Royal Mirage - The Residence à Dubaï et The St. Regis Abu Dhabi) et en (Waldorf Astoria Seychelles Platte Island). « Les lauréats des Star Awards du Forbes Travel Guide incarnent l'excellence dans le domaine de l'hôtellerie, a déclaré Amanda Frasier , présidente des évaluations de Forbes Travel Guide. « La liste de cette année reflète l'évolution du paysage du luxe, avec des établissements qui fixent les normes en matière d'expériences authentiques, d'équipements inégalés, d'amélioration du bien-être et de création de moments inoubliables. « Nous sommes ravis de reconnaître leur dévouement à créer des expériences de classe mondiale pour les clients exigeants d'aujourd'hui.»

Découvrez comment FTG compile ses évaluations Star ici.

Pour consulter la liste complète des lauréats 2025, cliquez ici.

À propos de FTG

Forbes Travel Guide est le seul système de notation mondial pour les hôtels, les croisières maritimes, les restaurants et les spas de luxe. Nos inspecteurs professionnels anonymes évaluent les établissements sur la base de centaines de normes rigoureuses, en mettant l'accent sur un service exceptionnel, pour aider les voyageurs exigeants à sélectionner les meilleures expériences au monde. Le seul moyen d'obtenir une note cinq étoiles, quatre étoiles ou une recommandation est de la mériter à l'issue de notre processus d'inspection rigoureux. Visitez notre site ForbesTravelGuide.com.

