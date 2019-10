Forages Rouillier reçoit la première certification ECOLOGO pour l'exploration minière!

ROUYN-NORANDA, QC, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Forages Rouillier est très fière d'annoncer l'obtention de la première certification du programme UL 2724 : ECOLOGO pour les fournisseurs de services dans le secteur de l'exploration minière. En effet, la dernière étape du processus de certification, qui comporte les résultats des audits, l'utilisation de la marque ECOLOGO ainsi que l'inscription dans la base de données de produits durables (SPOT) d'UL, a été franchie avec grand succès. Nous sommes fort enthousiasmés et comptons poursuivre notre travail avec ardeur pour faire de cette certification un objectif clé dans le secteur de l'exploration minière.

Dès 2013, Forages Rouillier a collaboré avec l'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) pour créer et obtenir cette certification du secteur de l'exploration minière. Cette initiative est une première mondiale dans ce secteur d'activité. Elle a été créée pour répondre à la préoccupation croissante des intervenants et des investisseurs des entreprises d'exploration minière à l'égard du respect des normes environnementales et de l'acceptabilité sociale des projets.

Deux types de programmes de certification ont été développés :

Programme de certification UL 2723 : ECOLOGO pour les entreprises d'exploration minière

Programme de certification UL 2724 : ECOLOGO pour les fournisseurs de services dans le secteur de l'exploration minière

Ce lancement de la première certification pour les entreprises d'exploration minière arrive à point alors que nous tous, qui sommes à la tête d'entreprises socialement responsables, devons contribuer à la protection de l'environnement et des ressources. Cette initiative se veut une marche à suivre pour les intervenants du secteur de l'exploration minière, mais aussi une façon d'assurer le respect des communautés qui vivent à proximité des projets miniers tout en assurant l'acceptabilité sociale de nos activités et actions.

Forages Rouillier est une pionnière de la certification, ayant entrepris les démarches en tant qu'entreprise-pilote dès 2013.

Lancés par UL, une organisation spécialisée dans la science de la sécurité, ces premiers programmes pour le secteur de l'exploration minière visent à reconnaître et à promouvoir les meilleures pratiques environnementales, économiques et sociales.

Un effort collaboratif

Ce projet a été initié par l'AEMQ, en partenariat avec le gouvernement du Québec, le Groupe MISA, la Chaire en entrepreneuriat minier UQAT-UQAM, qui était à l'origine du développement de la norme, et UL, qui assure maintenant la diffusion du programme.



Ce dernier est offert aux entreprises québécoises et sera bientôt offert aux entreprises ayant des activités sur l'ensemble du territoire canadien.

L'AEMQ appuiera les entreprises d'exploration minière de même que leurs fournisseurs de services dans leur processus d'adhésion à la norme, en leur fournissant un accompagnement. Cela aura pour effet de réduire le temps d'apprentissage, autant sur le terrain qu'au niveau administratif.

À propos de Forages Rouillier

Forages Rouillier est une entreprise familiale fondée en 1977. Cela fait trois générations que la famille Rouillier a fait son entrée dans le domaine du forage de surface au diamant. Aujourd'hui, l'entreprise est reconnue comme spécialiste du forage de surface dans l'Est du Canada. Sa force et sa réputation sont le résultat d'objectifs prioritaires de recherche d'excellence, d'engagement à long terme et de satisfaction de sa clientèle.

À propos de l'AEMQ

L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) est un organisme à but non lucratif qui représente les intervenants de la filière minérale québécoise. L'AEMQ a été fondée en 1975 afin d'accroître l'intensité de l'exploration minière au Québec et d'appuyer le développement de l'entrepreneuriat minier québécois. Regroupant aujourd'hui 1 200 membres individuels et 200 entreprises membres, elle fait la promotion de l'exploration durable et responsable des ressources minérales du Québec et de la contribution essentielle de ce secteur à l'économie québécoise. Chaque année, l'AEMQ organise le congrès Xplor. Cette année, le congrès rassemblera la filière minérale québécoise à Montréal les 23 et 24 octobre 2019. Pour de plus amples renseignements sur l'AEMQ, consultez le site Web suivant : https://aemq.org/.

À propos d'UL

UL contribue à créer un monde meilleur en appliquant des approches scientifiques pour résoudre les problèmes liés à la sécurité, à la sûreté et à la durabilité. Nous renforçons la confiance par l'adoption de nouveaux produits et de nouvelles technologies innovants et sécuritaires. Tous les employés d'UL partagent la même passion : rendre le monde plus sûr. Tous nos travaux, de la recherche indépendante à l'élaboration de normes, en passant par les tests et la certification ainsi que l'offre de solutions analytiques et numériques, contribuent à améliorer le bien-être mondial. Les entreprises, les industries, les gouvernements, les autorités de réglementation et le public nous font confiance pour leur permettre de prendre des décisions plus éclairées. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse https://canada.ul.com/fr/.

SOURCE Forages Rouiller

Renseignements: Marie-Josée Turbide, Conseillère marketing, mj.turbide@rouillier.ca, 418 780-5391, poste 203