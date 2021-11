VAL-D'OR, QC, le 30 nov. 2021 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente avec la Banque Nationale du Canada sur certaines modifications à sa facilité de crédit modifiée et réitérée datée du 8 mars 2021 (la « Facilité de crédit »). Les modifications accordent à Orbit Garant des taux d'intérêt plus favorables et prolongent la date d'échéance de deux ans, soit du 2 novembre 2022 au 2 novembre 2024. La Facilité de crédit se compose d'une facilité de crédit renouvelable de 35,0 M$ et d'une facilité de crédit renouvelable de 5,0 M$ US garantie par Exportation et développement Canada.

La Société a également annoncé qu'elle a récemment renouvelé quatre contrats de forage au Québec avec des sociétés minières du secteur aurifère. Trois des contrats portent sur des projets de forage souterrain et un sur un projet de forage de surface. Les contrats sont d'une durée de deux à quatre ans et devraient comprendre un total de 1 240 000 mètres de forage. Le total des produits à percevoir pendant la durée des contrats devrait s'établir à environ 98,6 M$.

« Les modifications apportées à notre Facilité de crédit nous offrent une plus grande flexibilité financière alors que nous cherchons à acquérir des parts de marché au cours de ce cycle économique positif, a déclaré Éric Alexandre, président et chef de la direction. « Ces renouvellements de contrat nous rapporteront des revenus substantiels et refléteront également l'augmentation des prix des contrats. Ces renouvellements démontrent la solide performance que nous avons obtenue avec ces clients à long terme ».

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 220 appareils de forage et plus de 1 500 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « sera », « pourrait » et autres expressions similaires et inclus les déclarations concernant les revenus attendus des nouveaux contrats de forage. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement, comprennent la capacité des juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités à gérer et à faire face aux implications du COVID-19 l'incidence des mesures prises par de contrôler l'étalement de COVID-19 sur les activités de la Société, les implications économiques et financières de COVID-19 pour la Société, y compris son incidence sur les flux de trésorerie, la liquidité et le respect par la Société de ses obligations en vertu de son les accords d'emprunt ainsi que les risques et les incertitudes sont discutés dans les documents réglementaires de la Société disponibles à www.sedar.com. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances futurs, sauf si requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

