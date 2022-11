- Amélioration continue des marges soutenues par une forte demande des clients, une productivité accrue et une augmentation des produits par mètre foré -

VAL-D'OR, QC, le 9 nov. 2022 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») a présenté aujourd'hui ses résultats pour la période de trois mois close le 30 septembre 2022 (« T1 2023 »). Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf si indication contraire.

Faits saillants des résultats financiers T1 2023

($ en millions de dollars,

sauf les résultats par action) Période de trois

mois close le

30 septembre 2022 Période de trois

mois close le

30 septembre 2021 Produits tirés de contrats 53,2 50,6 Bénéfice brut 6,2 3,8 Marge brute (%) 11,7 7,4 Marge brute ajustée (%) ¹ 16,3 12,3 BAIIA 2 5,8 2,7 Bénéfice net (perte nette) 1,1 (1,3) Bénéfice net (perte nette) par action



- de base et diluée 0,03 (0,04) Total des mètres forés 410 121 463 755

1 La marge brute ajustée est une mesure financière non conforme aux IFRS, qui se définit comme la marge brute excluant la dotation aux amortissements. Voir « Rapprochement des mesures financières non conforme aux IFRS ». 2 Le BAIIA est une mesure financière non définie par les IFRS, qui se définit comme le résultat net avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciation. Voir « Rapprochement des mesures financières non conforme aux IFRS ».

« Notre rentabilité a continué de s'améliorer au premier trimestre, nos produits moyens par mètre foré ayant augmenté de près de 20 % comparativement au T1 de l'exercice précédent, principalement en raison de l'amélioration de la productivité de nos foreurs appuyée par notre programme de formation et un environnement plus favorable en termes de prix qui a permis de composer avec l'inflation croissante au Canada. Nos marges ont également bénéficié de l'augmentation des activités de forage spécialisé et de la diminution des coûts de démarrage des projets au Canada, ainsi que d'une réduction des coûts de mobilisation pour nos récents projets de forage en Guinée et au Chili », a déclaré Éric Alexandre, président et chef de la direction d'Orbit Garant. « La demande des clients demeure forte et nous prévoyons augmenter davantage nos marges au cours de l'exercice 2023, soutenue par les investissements que nous avons faits suite à l'augmentation de nos activités l'an dernier, l'amélioration des niveaux de productivité des foreurs et à des conditions de prix plus favorables. »

Résultats financiers du premier trimestre

Les produits au T1 2023 était de 53,2 M$, une hausse de 5,3 %, comparativement à 50,6 M$ pour la période de trois mois close le 30 septembre 2021 (« T1 2022 »). Les produits tirés de contrats de forage au Canada étaient de 42,8 M$ au cours du trimestre, une hausse de 12,9 % comparativement à 37,9 M$ au T1 2022. L'augmentation est principalement attribuable à l'amélioration de la productivité des foreurs, des conditions de prix plus favorables et à l'augmentation des activités de forage spécialisé. Les produits tirés de contrats de forage à l'international ont diminué à 10,4 M$ au T1 2023, comparativement à 12,7 au T1 2022, reflétant une diminution des activités de forage au Burkina Faso et au Chili, partiellement compensé par une hausse des activités de forage en Guinée et en Guyane.

Orbit Garant a foré 410 121 mètres au cours du trimestre, comparativement à 463 755 mètres forés au cours du T1 2022. Les produits moyens par mètre foré ont été de 129,66 $ au T1 2023, une hausse de 19,5 % comparativement à 108,46 $ au T1 2022. La hausse des produits moyens par mètre foré est principalement attribuable à des conditions de prix favorables des contrats au Canada et d'une proportion plus élevée des activités de forage spécialisé.

Le bénéfice brut au T1 2023 s'est chiffré à 6,2 M$, ou 11,7 % des produits, comparativement à 3,8 M$ ou 7,4 % des produits au T1 2022. Les charges d'amortissement totalisant 2,5 M$ sont incluses dans les produits du coût des contrats au T1 2023, comme au T1 il y a un an. La marge brute ajustée, excluant la dotation aux amortissements a été de 8,7 M$ au T1 2023, comparativement à 6,2 M$ au T1 2022. La marge brute et les marges au T1 2023 était de 16,3 % comparativement à 12,3 % au T1 2022. Les augmentations du bénéfice brut, de la marge brute, du bénéfice brut ajusté et de la marge brute ajustée sont principalement attribuables à la hausse des produits moyens par mètre foré, reflétant l'amélioration de la productivité des foreurs, des conditions de prix plus favorables et l'augmentation des activités de forage spécialisé au Canada. Les marges de l'année précédente ont été affectées par les coûts de démarrage des projets en raison de la croissance rapide au Canada et des coûts de mobilisation pour les nouveaux projets à long terme en Guinée et au Chili.

Les frais généraux et administratifs ont été de 3,9 M$, ou 7,3 % des produits au T1 2023, comparativement à 3,8 M$ ou 7,4 % des produits au T1 2022.

Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement (« BAIIA ») était de 5,8 M$ au T1 2023, comparativement à 2,7 M$ au T1 2022. Le bénéfice net au T1 2023 a été de 1,1 M$, ou 0,03 $ par action, comparativement à une perte nette de 1,3 M$, ou 0,04 $ par action, au T1 il y un an. Les écarts positifs sont principalement attribuables à l'augmentation des produits moyens par mètre foré, reflétant l'amélioration de la productivité des foreurs, des conditions de prix plus favorables et l'augmentation des activités de forage spécialisé au Canada. Le BAIIA et le bénéfice net de la Société au T1 2023 reflète aussi la diminution des coûts de démarrage des projets au Canada ainsi qu'une réduction des coûts de mobilisation pour les projets de forage en Guinée et au Chili.

Liquidité et ressources en capital

Au cours du T1 2023, des flux de trésorerie de 0,1 M$ ont été générés par les activités de financement. Au cours du T1 2022, la Société a remboursé un montant net de 1,2 M$ de sa dette à long terme et de ses obligations locatives.

Le 9 septembre 2022, la Société a conclu une convention de prêt supplémentaire avec la Banque de développement du Canada (la « Convention de prêt BDC ») qui prévoit un prêt à terme d'un capital de 8,47 M$. Le prêt porte intérêt au taux fixe de 6,70 % par an, a une durée de 20 ans et est remboursable en 240 mensualités consécutives de novembre 2022 à octobre 2042. Le taux d'intérêt fixe peut être réduit de 0,20 % à compter de novembre 2023, si certaines clauses restrictives de nature financière sont respectées par la Société. Les obligations de la Société en vertu de la Convention de prêt BDC sont garanties : (a) par une hypothèque immobilière de premier rang sur l'immeuble servant de siège social de la Société situé à Val-d'Or, Québec (la « Propriété »); et (b) garantis solidairement (conjointement et solidairement) par certaines filiales de la Société.

Suite de la conclusion par la Société de la Convention de prêt BDC et afin d'extraire la Propriété de la base d'emprunt en vertu de la Convention de crédit, la Société a conclu une troisième convention modificative à la Convention de crédit avec la Banque Nationale le 9 septembre 2022 (la « Troisième convention modificative »), en vertu de laquelle le montant disponible pour emprunter en vertu de la facilité renouvelable prévue dans la Convention de crédit a été réduit, à compter de cette date, de 35,0 M$ à 30,0 M$. Parmi les autres modifications dignes de mention apportées en vertu de la Troisième convention modificative, mentionnons les consentements de la Banque Nationale pour autoriser l'hypothèque immobilière de premier rang sur la Propriété en vertu de la Convention de prêt BDC et des modifications à certaines clauses restrictives de nature financière applicables au T1 2023 de la Société et les trimestres futurs.

Au 30 septembre 2022 le fonds de roulement de la Société s'élevait à 53,7 M$ comparativement à 53,4 M$ au 30 juin 2022 et 37 372 756 actions ordinaires étaient émises et en circulation. Les besoins en fonds de roulement d'Orbit Garant sont principalement liés au financement des stocks et au financement des comptes débiteurs.

Les états financiers consolidés intérimaires résumés non audités ainsi que le rapport de gestion de la Société pour le T1 2023 se trouvent sur le site Web de la Société à l'adresse www.orbitgarant.com ou sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com

Conférence téléphonique

Éric Alexandre, président et chef de la direction, et Daniel Maheu, chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique (en anglais) destinée aux analystes et investisseurs, le jeudi 10 novembre 2022 à 10 h (heure de l'Est). Les numéros de téléphone pour participer à la conférence téléphonique sont le 416-764-8688 or 1-888-390-0546. Une retransmission audio en direct de la conférence téléphonique sera accessible sur Internet à l'adresse suivante : http://www.orbitgarant.com/en/sites/fog/investors.aspx.

Afin d'accéder à la reprise de la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro 416-764-8677 or 1-888-390-0541 et entrer le mot de passe 086240#. Elle sera accessible jusqu'au 17 novembre 2022. Le flux audio sera archivé par la suite.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

Les données financières ont été établies conformément aux IFRS. Cependant, certaines mesures utilisées dans le présent rapport de gestion n'ont pas de définition normalisée en vertu des IFRS et pourraient être calculées différemment par d'autres sociétés. La Société est d'avis que certaines mesures financières non conformes aux IFRS offrent, lorsqu'elles sont présentées conjointement avec des mesures financières comparables établies conformément aux IFRS, des renseignements utiles aux investisseurs et aux autres lecteurs puisqu'elles permettent d'évaluer de manière adéquate la performance opérationnelle de la Société au chapitre de l'exploitation. À l'interne, la Société utilise ces mesures financières non conformes aux IFRS à titre d'indicateur de la performance de ses activités. Ces mesures sont fournies à titre informatif et doivent être considérées comme un complément aux mesures de la performance financière conformes aux IFRS et non comme des mesures pouvant remplacer celles-ci.

BAIIA : Le bénéfice net (perte nette) avant intérêts, impôt et amortissements.



Bénéfice brut ajusté : Produits tirés de contrats moins les charges d'exploitation. Les charges d'exploitation comprennent les charges liées aux matières et aux services, les charges liées au personnel, les autres charges d'exploitation à l'exception de l'amortissement.

BAIIA

La direction estime que le BAIIA est une mesure importante aux fins de l'analyse de la rentabilité opérationnelle, car il élimine l'impact des coûts de financement, de certains éléments hors trésorerie et des impôts sur le résultat. Par conséquent, la direction considère qu'il s'agit d'une référence utile et comparable pour évaluer le rendement de l'entreprise, car les entreprises ont rarement la même structure de capital et de financement.

Rapprochement du BAIIA

(non audité) (en millions de dollars) Période de trois mois close le 30 septembre 2022 Période de trois close le 30 septembre 2021 Bénéfice net (perte nette) pour la période 1,1 (1,3) Ajouter :



Charges financières 0,7 0,4 Charge d'impôt sur le résultat 1,3 0,8 Dotation aux amortissements 2,7 2,8 BAIIA 5,8 2,7

Bénéfice brut ajusté et marge brute ajustée

Bien que la marge brute ajustée et la marge brute ajustée ne soient pas des mesures financières définies par les IFRS, la direction estime qu'elles constituent d'importantes mesures, puisqu'elles reflètent la rentabilité de base de la Société compte non tenue de l'incidence de la dotation aux amortissements. Par conséquent, la direction estime que ces mesures fournissent un repère utile et comparable pour évaluer le rendement de la Société.

Rapprochement du bénéfice brut ajusté et de la marge brute ajustée

(non audité) (en millions de dollars) Période de trois mois close le 30 septembre 2022 Période de trois mois close le 30 septembre 2021 Produits tirés de contrats 53,2 50,6 Coût des produits tirés de contrats (incluant l'amortissement) 47,0 46,9 Moins l'amortissement (2,5) (2,5) Charges directes 44,5 44,4 Bénéfice brut ajusté 8,7 6,2 Marge brute ajustée (%) (1) 16,3 12,3

(1) Bénéfice brut ajusté, divisé par les produits tirés de contrats, X 100.

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 217 appareils de forage et près de 1 400 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier», « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement, comprennent la capacité des juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités à gérer et à faire face aux implications de la COVID-19 l'incidence des mesures prises par de contrôler l'étalement de la COVID-19 sur les activités de la Société, les implications économiques et financières de la COVID-19 pour la Société, y compris son incidence sur les flux de trésorerie, la liquidité et le respect par la Société de ses obligations en vertu de son les accords d'emprunt ainsi que les risques et les incertitudes sont discutés dans les documents réglementaires de la Société disponibles à www.sedar.com. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

SOURCE Orbit Garant Drilling Inc.

Renseignements: Daniel Maheu, Chef de la direction financière, 819 824-2707 poste 124; Bruce Wigle, Relations avec les investisseurs, 647 496-7856