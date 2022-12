̶ Sylvain Laroche nommé chef de l'exploitation -

VAL-D'OR, QC, le 1er déc. 2022 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX: OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats du vote à l'occasion de son assemblée générale annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») tenue plus tôt aujourd'hui, à Val-d'Or.

Tous les candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction préparée en vue de l'assemblée ont été élus en qualité d'administrateurs de la Société, à l'exception d'Éric Alexandre. Comme annoncé précédemment dans un communiqué de presse du 18 novembre 2022, Éric Alexandre a retiré son consentement à agir en qualité d'administrateur. En conséquence, quatre administrateurs ont été élus lors de l'assemblée. Les résultats des votes par procuration sont présentés ci-dessous :

Candidats aux postes d'administrateurs Nombre d'actions Pourcentage des voix exprimés Pour Contre Pour Contre M. Pierre Alexandre 19,351,317 1,904,733 91.04 % 8.96 % M. Jean-Yves Laliberté 19,352,826 1,903,224 91.05 % 8.95 % M. Pierre Rougeau 19,325,326 1,930,724 90.92 % 9.08 % Mme. Nicole Veilleux 19,352,826 1,903,224 91.05 % 8.95 %

De plus, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été reconduit en tant qu'auditeurs de la Société.

Par ailleurs, Orbit Garant est heureuse d'annoncer que Sylvain Laroche a été nommé chef de l'exploitation de la Société, à compter d'aujourd'hui. M. Laroche fait partie de l'équipe d'Orbit Garant depuis 2006, plus récemment à titre de directeur corporatif. Il possède plus de 20 ans d'expérience en gestion des opérations, en développement des affaires, et en administration et a joué un rôle clé dans l'expansion de l'entreprise. Il occupait auparavant le poste de directeur administratif de la société. De 1998 à 2006, il a été directeur des ressources humaines et également directeur des opérations pour le Groupe Boisvert. M. Laroche détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec.

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 217 appareils de forage et approximativement 1 400 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web: www.orbitgarant.com.

