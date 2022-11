VAL-D'OR, QC, le 18 nov. 2022 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX: OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») fournit aujourd'hui une mise à jour concernant sa circulaire d'information de la direction (la « circulaire d'information ») et le formulaire de procuration (la « procuration ») envoyés par la poste aux actionnaires le 7 novembre 2022, avant l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société (l'« assemblée ») qui se tiendra le 1er décembre 2022. La circulaire d'information et la procuration ont également été déposés sur SEDAR sous le profil d'Orbit Garant le 7 novembre 2022.

Le 14 novembre 2022, Orbit Garant a annoncé que Éric Alexandre et la Société avaient convenu d'un commun accord d'effectuer un changement de direction et que Éric Alexandre quitterait ses fonctions de président, chef de la direction et administrateur de la Société à compter du 15 novembre 2022. Comme la circulaire d'information et la procuration ont été postés et déposés auparavant, ils envisagent les candidatures de Éric Alexandre, Pierre Alexandre, Jean-Yves Laliberté, Pierre Rougeau et Nicole Veilleux pour élection à titre d'administrateurs à l'assemblée.

Étant donné que Éric Alexandre a retiré son consentement à être candidat à l'élection au poste d'administrateur de la Société, sa nomination ne sera pas proposée à l'assemblée. Par conséquent, les quatre administrateurs restants nommés dans le circulaire d'information et la procuration de la Société (Pierre Alexandre, Jean-Yves Laliberté, Pierre Rougeau et Nicole Veilleux) seront proposés à l'élection au conseil. Étant donné que Éric Alexandre ne se présentera pas aux élections au conseil, tout vote émis par procuration pour ou contre lui ne sera pas pris en compte.

Il est prévu qu'à la suite de l'assemblée, le Comité de gouvernance et de rémunération du conseil d'administration mettra en place un processus pour identifier un candidat approprié à ajouter au conseil, lequel candidat pourrait être ajouté avant la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société. .

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 217 appareils de forage et approximativement 1 400 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Énoncés propsectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Orbit Garant et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Ces risques et ces incertitudes sont décrits plus en détail dans les documents réglementés de la Société déposés sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com . Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé au lecteur de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations, événements ou circonstances.

SOURCE Orbit Garant Drilling Inc.

Renseignements: Jean-Yves Laliberté, Président du conseil d'administration, (819) 763-0267; Pierre Alexandre, Vice-président du conseil d'administration, (819) 856 -9461