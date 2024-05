VAL-D'OR, QC, le 8 mai 2024 /CNW/ - Forage Orbit Garant inc. (TSX : OGD) (« Orbit Garant » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de M. André Pagé à son conseil d'administration, en vigueur immédiatement. M. Pagé sera également membre des comités d'audit et de gouvernance et de la rémunération. Avec la nomination de M. Pagé, le conseil d'administration d'Orbit Garant compte désormais six membres.

M. Pagé possède plus de 30 ans d'expérience dans les marchés financiers, incluant des postes de directeur général en ventes institutionnelles. Il était auparavant directeur général chez Desjardins Marché des capitaux, une division du Mouvement Desjardins, le plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord et le cinquième groupe financier coopératif au monde. M. Pagé a travaillé chez Desjardins Marché des capitaux de 2007 jusqu'à sa retraite en novembre 2023. De 1998 à 2006, il était un directeur général, Ventes institutionnelles chez BMO Marché des capitaux.

« Nous sommes ravis d'accueillir André au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Jean-Yves Laliberté, président du conseil d'Orbit Garant. « Sa vaste expérience des marchés financiers sera bénéfique alors qu'Orbit Garant continue de faire progresser ses objectifs de croissance et se concentre sur la création de valeur pour les actionnaires.

En date du 8 mai 2024, M. Pagé s'est vu attribuer des options d'achat d'actions lui permettant d'acquérir 75 000 actions ordinaires du capital d'Orbit Garant au prix d'exercice de 0,63 $ par action, soit le cours de clôture des actions ordinaires de la Société le 7 mai 2024.

À propos de Forage Orbit Garant

Ayant son siège social, à Val-d'Or au Québec, Orbit Garant est l'une des plus importantes sociétés canadiennes de forage, offrant des services de forage souterrain et en surface au Canada et à l'international par ses 203 appareils de forage et environ 1 000 employés. Orbit Garant offre des services aux grandes, moyennes et petites sociétés minières, à chaque étape de l'exploration minière, du développement et de la production. La Société offre aussi des services de forage géotechnique à des sociétés minières ou d'exploration, à des cabinets de consultants en ingénierie et en environnement ainsi qu'à des agences gouvernementales. Pour plus d'information, veuillez visiter le site Web : www.orbitgarant.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) relativement aux activités de Forage Orbit Garant inc. (la « Société ») et à l'environnement au sein duquel elle exerce ses activités. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots comme « croire », « prévoir », « s'attendre », « planifier », « sera », « pourrait » et autres expressions similaires. Ces énoncés sont établis selon les attentes, les estimations, les projections et les prévisions de la Société. Ils ne garantissent en rien les rendements futurs et comportent des risques et des incertitudes difficiles à contrôler ou à prévoir. Les risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement comprennent le climat économique mondial en ce qui concerne l'industrie minière ; l'environnement économique canadien ; la capacité de la Société d'attirer et de fidéliser des clients et de gérer ses actifs et ses coûts d'exploitation ; la situation politique dans certaines juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités et l'environnement opérationnel dans les juridictions dans lesquelles la Société exerce ses activités, ainsi que les risques et incertitudes, sont abordés dans les documents réglementaires déposés par la Société disponibles à l'adresse suivante : www.sedarplus.ca. Rien ne garantit l'exactitude de ces énoncés prospectifs, et les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier complètement à ces énoncés. De plus, ces énoncés ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont exprimés. La Société ne se tient pas obligée de mettre ces énoncés prospectifs à jour, ou de tenir compte de nouvelles informations,

Renseignements: Daniel Maheu, Chef de la direction financière, 819 824-2707 poste 124; Bruce Wigle, Relations avec les investisseurs, 647 496-7856