MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Foodtastic Inc., un acteur majeur de l'industrie de la restauration, est ravi d'annoncer l'acquisition des Restaurants Archibald. Cette initiative stratégique marque une étape importante dans le parcours de croissance et d'expansion de Foodtastic Inc., enrichissant son portfolio de restaurant avec l'ajout de la renommée chaîne de restaurant basée au Québec.

Avec la finalisation de cette acquisition, Foodtastic Inc. détient désormais les droits exclusifs pour développer les Restaurants Archibald, une marque de restaurant très appréciée au Québec, reconnue pour ses offres uniques tout en rassemblant les familles et les amis, offrant une atmosphère dynamique pour manger, boire et danser. Cette intégration à la famille Foodtastic Inc. incarne l'engagement indéfectible de l'entreprise à offrir des expériences culinaires inégalées à sa clientèle.

"Nous sommes ravis d'accueillir les Restaurants Archibald au sein de la famille Foodtastic Inc.", a déclaré Peter Mammas, président et PDG de Foodtastic Inc. "Cette acquisition s'aligne parfaitement avec notre vision de fournir des expériences culinaires diversifiées et exceptionnelles à travers la province et le pays. Nous voyons un énorme potentiel dans l'expansion du concept Archibald et sommes impatients de nous lancer dans cette aventure. Nous nous engageons à travailler en partenariat avec l'équipe de la Microbrasserie Archibald pour assurer le succès continu de cette marque emblématique."

Foodtastic Inc. a des plans ambitieux pour ouvrir plusieurs nouveaux Restaurants Archibald au cours des 24 prochains mois, renforçant ainsi sa présence sur le marché.

À propos de Foodtastic Inc.

Foodtastic Inc. est un important franchiseur de marques de restaurants au Canada, avec plus de 1 100 restaurants et 1,1 milliard de dollars de ventes. Avec une présence étendue tant au niveau national qu'international, Foodtastic Inc. continue de stimuler la croissance et le succès de son portefeuille grâce à des acquisitions stratégiques et à des expériences culinaires innovantes.

Le portfolio diversifié de Foodtastic Inc. comprend des marques populaires telles que Freshii, Quesada, Second Cup, Pita Pit, Milestones, Fionn McCool's, Shoeless Joe's, Benny, La Belle et La Bœuf, Monza et plusieurs autres bannières. Chaque marque offre des expériences culinaires uniques adaptées aux préférences des consommateurs.

À propos des Restaurants Archibald

Fièrement issus de la pittoresque ville de Lac Beauport, nous sommes passionnés de la bonne bière et des bons repas! Nous créons des expériences chaleureuses et accessibles qui rassemblent famille et amis autour de la table. Depuis 2005, nous brassons tous les grands styles de bières, des Lagers classiques aux modernes NEIPAs. Nos 6 restaurants accueillent des milliers de visiteurs par année en leur faisant vivre une expérience de la forêt à la table dans un environnement unique. Nous avons les meilleurs brasseurs, chefs et joueurs d'équipe. Sans ces +600 individus talentueux, nous ne serions pas leaders de l'industrie! Cheers!

