Foodtastic Inc. a annoncé aujourd'hui son acquisition d'une part majoritaire de Shoeless Joe's Sports Grill

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir Shoeless Joe's dans notre famille. C'est une grande marque de bar sportif qui s'intégrera parfaitement dans notre portfolio de restaurants », a déclaré Peter Mammas, président et PDG de Foodtastic. « Nous sommes ravis que Frank Lopreiato reste à bord en tant que partenaire et assure la direction de la marque. Nous sommes également heureux de travailler avec tous nos nouveaux franchisés et de développer Shoeless Joe's au Canada ».

« Nous sommes ravis de nous joindre à Foodtastic Inc. Notre engagement envers le développement continu de la marque a joué un rôle majeur dans le succès de notre croissance et notre capacité à être compétitif dans ce marché en constante évolution. Nous sommes impatients d'améliorer l'entreprise avec cette acquisition », a déclaré Frank Lopreiato.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est le franchiseur de plusieurs concepts de restaurants, dont Milestones, Pita Pit, Second Cup, La Belle et La Bœuf, Monza, Copper Branch, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels, Au Coq, Rôtisseries Fusée, Rôtisseries Benny, Chocolato, Big Rig, La Chambre, L'Gros Luxe, Gatto Matto et Bacaro. Foodtastic est un pionnier dans le domaine du franchisage de restaurants, avec plus de 700 restaurants et 700 millions de dollars de ventes annualisées.

