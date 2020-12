MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Foodtastic Inc (www.foodtastic.ca) est fier d'annoncer l'acquisition des Rôtisseries Fusée (rotisseriesfusee.com), un joueur majeur dans le domaine de la rôtisserie de poulet avec 21 restaurants dans la province de Québec.

Fondée en 1966 sur la rue Fusey par Laurent "Pit" Lavergne, un conseiller municipal du Cap-de-la-Madeleine et un homme d'affaire reconnu pour son engagement dans la communauté. Les Rôtisseries Fusée se sont développées à travers la région de la Mauricie et ont établi une forte présence dans la région de la ville de Québec. Par la suite, M. Lavergne procède à l'implication de ses fils dans la compagnie en leur donnant l'opportunité d'être propriétaire d'un restaurant. Aujourd'hui, plusieurs membres de la famille sont encore présents et sont propriétaires de plusieurs restaurants Fusée. Nous leur souhaitons la bienvenue dans la famille Foodtastic.

M. Roger Lavergne, fils de Laurent Lavergne, continuera son implication dans la compagnie et poursuivra son excellent travail en demeurant Président de la Fondation Fusée. M. Lavergne est également Président des Cataractes de Shawinigan, dans la LHJMQ, de laquelle les Rôtisseries Fusée demeurera un commanditaire.

Peter Mammas, Président et chef de la direction de Foodtastic, affirme "Fusée est un pilier québécois depuis presque 55 ans et nous sommes très heureux de les accueillir dans la famille Foodtastic. Nous prévoyons moderniser et développer cette bannière au Québec, ainsi que de l'introduire à une audience canadienne élargie. Cette acquisition d'une bannière québécoise est consistante avec notre stratégie d'acquisition de bannières locales avec fort potentiel de croissance."

Le poulet, une part majeure de Foodtastic

Les Rôtisseries Fusée se joignent au portfolio existant de bannières de rôtisserie de poulet de Foodtastic : Au Coq et les Rôtisseries Benny. "La rôtisserie de poulet est une partie importante de notre compagnie et nous prévoyons ouvrir 15 nouvelles rôtisseries par an pour les 5 prochaines années," continue Mr. Mammas.

Les acquisitions, partie intégrante du plan d'expansion de Foodtastic

Foodtastic a fait l'acquisition de bannières majeures au cours des 20 derniers mois. "Nous allons continuer notre stratégie d'acquisition de nouvelles bannières au cours des prochaines années, en plus de continuer à supporter notre réseau actuel." conclut Mr. Mammas.

Foodtastic est le franchiseur de plusieurs concepts de restaurants incluant Au Coq, La Belle et La Bœuf, Tommy Café, Monza, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels, Rôtisseries Benny, Chocolato, Big Rig, Bacaro, L'Gros Luxe, La Chambre, Gatto Matto. Foodtastic est un leader dans l'industrie du franchisage de restaurants avec plus de 110 restaurants et 200 millions de dollars en vente annuelle.

SOURCE Foodtastic

Renseignements: Peter Mammas, Président et chef de la direction - Foodtastic, Tel : 514.691.5050, 9245 Thimens, Pierrefonds, Québec, www.foodtastic.ca

