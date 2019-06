Foodtastic fait l'Acquisition de la Brasserie Big Rig et des Restaurants Big Rig

Peter Mammas, président et chef de la direction de Foodtastic, a déclaré: « Nous sommes ravis d'accueillir Big Rig dans la famille Foodtastic. Nous sommes déterminés de préserver la marque forte de Big Rig tout en développant le système de restauration dans la région. Cette acquisition d'une entreprise ontarienne locale est conforme à notre stratégie d'acquisition de concepts au potentiel de croissance. Nous sommes convaincus que l'acquisition de Big Rig bénéficiera à nos départements de marketing, d'achats et aux systèmes opérationnels pour mieux servir nos clients et en accueillir de nombreux nouveaux. »

Big Rig est une brasserie gagnante de prix multiples qui a récemment remporte deux médailles d'or et un d'argent aux Prix Canadiens de la Bière. La bière est vendue dans plusieurs provinces et sert plus de 5 000 clients par semaine dans leurs restaurants. La semaine dernière, ils ont eu l'honneur d'accueillir le Premier ministre Justin Trudeau et Barack Obama dans leur brasserie, où ils ont dégusté certaines de leurs excellentes bières.

Une partie importante de la transaction a été la rétention du maître brasseur primé Lon Ladell, qui augmentera sa participation capitale dans la brasserie. « Foodtastic est une entreprise extraordinaire et je suis ravi de continuer à faire partie de l'avenir passionnant de la brasserie Big Rig! Grace au soutien financier dont nous disposons maintenant, nous pouvons étendre nos activités partout au Canada, » a déclaré Lon Ladell.

Foodtastic est un franchiseur qui exploite de nombreux concepts de restauration, notamment Au Coq, La Belle et La Boeuf, Monza, Carlos & Pepe 's, le Souvlaki Bar, Nickels et Bacaro. Foodtastic est un chef de file en franchise de restaurants avec plus de 55 restaurants et des ventes annuelles de $125 millions de dollars.

SOURCE Foodtastic

Renseignements: Peter Mammas, Président & Chef de la Direction- Foodtastic, Tel: 514.691.5050, 9245 rue Thimens, Pierrefonds, Québec

