Foodtastic a acquis les Rôtisseries Benny

MONTRÉAL, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Foodtastic Inc. (www.foodtastic.ca) est fier d'annoncer l'acquisition des Rôtisseries Benny (www.rotisseriesbenny.com). Fondé en 1960, Benny est un fleuron québécois dans le domaine de la rôtisserie.

Peter Mammas, Président et Chef de la Direction de Foodtastic dit, « Benny est un incontournable Québécois depuis près de 60 ans et nous sommes ravis d'accueillir Benny dans la famille Foodtastic. Nous nous assurerons de préserver la marque forte de Benny, tout en la développant de manière agressive. En plus d'une expansion au Québec, nous sommes impatients d'offrir le poulet original des Rôtisseries Benny à une audience canadienne encore plus large. Nous prévoyons introduire Benny dans de nouveaux marchés incluant l'Ontario et les Maritimes. Nous envisageons activement plusieurs emplacements à Montréal, Toronto, Ottawa et Halifax. L'acquisition d'une entreprise québécoise est alignée avec notre stratégie d'acquisition de concepts locaux qui ont un fort potentiel de croissance. »

Foodtastic est un franchiseur canadien dans l'industrie de la restauration avec plus de 80 restaurants et des ventes annuelles de plus de 150 millions de dollars. Foodtastic exploite de nombreux concepts de restauration, notamment Au Coq, La Belle et La Bœuf, Monza, Carlos & Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels, Big Rig, Chocolato et Bacaro.

SOURCE Foodtastic

Renseignements: Peter Mammas, Président & Chef de la Direction - Foodtastic, Tel: (514) 691 - 5050, 9245 rue Thimens, Pierrefonds, Québec H8Y 0A1, www.foodtastic.ca

