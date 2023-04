Food Cycle Science annonce un financement pour lutter contre les déchets plastiques dans le secteur alimentaire

OTTAWA, ON, le 25 avril 2023 /CNW/ - En prévision du Jour de la Terre, Food Cycle Science (FCS) a tenu un événement spécial à son siège social d'Ottawa pour annoncer le financement récent du Réseau canadien d'innovation en alimentation (CFIN) dans le cadre de son Défi Innovation alimentaire. L'investissement du CFIN de 1 650 820,00 $ permet à l'entreprise de technologies propres d'Ottawa de poursuivre le développement de sa technologie d'application d'enzymes à son système FoodCycler pour traiter les déchets plastiques. Cette solution dégradera rapidement les bioplastiques et les transformera, de même que les déchets alimentaires, en un amendement bénéfique du sol, réduira la dépendance aux engrais artificiels et contribuera à une économie alimentaire circulaire.

« Dans le cadre de notre Défi Innovation alimentaire, la proposition de Food Cycle Science a clairement relevé le défi des plastiques à usage unique, » a déclaré Linda Fox, directrice régionale de l'innovation du CFIN. « L'innovation de Food Cycle Science permet une plus grande souplesse et élimine les principaux obstacles à l'adoption des bioplastiques et à la gestion de leur cycle de vie. Cette proposition réduit les risques de contamination des flux de déchets municipaux et permet aux entreprises de services alimentaires de s'attaquer à la source même de leurs déchets alimentaires et plastiques. Au CFIN, nous sommes très heureux de voir le travail que fait la Food Cycle Science porter fruit et nous avons hâte de voir ce qui s'en vient. » Francis Drouin, député de Glengarry--Prescott--Russell, en Ontario, et secrétaire parlementaire du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a partagé l'enthousiasme pour le travail novateur de FCS.

« Ce projet novateur appuiera la réduction et le remplacement des plastiques à usage unique dans le secteur alimentaire, aidera à positionner le Canada comme chef de file des solutions de technologies propres et aidera le gouvernement à respecter son engagement d'atteindre l'objectif zéro déchet de plastique d'ici 2030, » a déclaré M. Drouin. « La réduction et la réutilisation des déchets alimentaires et des plastiques à usage unique sont essentiels à nos efforts visant à créer un avenir plus durable, et ce projet s'inscrit directement dans le mandat de notre gouvernement de relever ces défis et de trouver des solutions novatrices qui contribuent à une économie circulaire. »

Bradley Crepeau, associé fondateur et chef de la direction de FCS, a exprimé sa gratitude pour le soutien reçu dans le cadre de ce projet.

« Il s'agit d'une étape importante pour Food Cycle Science et d'un témoignage du pouvoir de la collaboration et de l'innovation, » a-t-il déclaré. « Le financement accordé par le Réseau canadien d'innovation en alimentation et les efforts de collaboration de tous les intervenants nous aideront à faire progresser nos travaux de recherche et de développement, ce qui nous permettra de continuer à avoir un impact positif sur l'environnement et les collectivités que nous servons. » Joel Harden, député d'Ottawa-Centre, Mark Sutcliffe, maire d'Ottawa, Dale Allen de Weaving Baskets Group, partenaire du projet, et Lisa Waldick, agente principale aux programmes pour Agriculture et Agroalimentaire Canada, ont également assisté à l'événement. Les membres du conseil d'administration de FCS, Nadir Patel et Peter Becke, de même les équipes de direction et d'ingénierie de FCS étaient aussi présents.

À la suite de l'annonce, les invités ont assisté à une présentation exclusive de la recherche de pointe de l'entreprise sur la dégradation des enzymes et à une démonstration du prototype du système commercial « à un bac », le produit qui s'attaquera aux déchets de plastique et favorisera la durabilité dans le secteur alimentaire.

En plus de poursuivre son travail sur le projet de « dégradation des enzymes pour lutter contre les déchets plastiques », la FCS passe actuellement à la troisième étape du Défi de réduction du gaspillage alimentaire d'Impact Canada. Ils continuent d'accélérer et d'intensifier leur projet de recyclage des déchets sur place avec FoodCycler tout en gardant un œil sur le grand prix, qui sera annoncé à l'automne 2023.

À PROPOS DE FOOD CYCLE SCIENCE

Food Cycle Science Corporation conçoit, vend et distribue des solutions de gestion des déchets alimentaires qui visent à s'attaquer au problème croissant du gaspillage alimentaire. Nous révolutionnons la gestion des déchets alimentaires en offrant aux ménages, aux entreprises et aux municipalités des produits uniques et des solutions novatrices qui créent des pratiques durables et transforment les restes d'aliments du quotidien en engrais nutritifs et prêts pour le jardin. Nous faisons la promotion d'un cycle de vie écologiquement durable, nous réduisons les émissions de GES des sites d'enfouissement et nous réduisons le coût exorbitant de la gestion des déchets alimentaires.

