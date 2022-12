Fonds Inlandsis II : Fondaction Gestion d'actifs et Priori-T Capital mobilisent plus de 115 M$ pour contrer les changements climatiques et protéger le capital naturel

MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Fondaction Gestion d'actifs (FGA), Priori-T Capital, ainsi que leurs partenaires lancent le fonds Inlandsis II, un des plus importants fonds de financement de projets de réduction de GES au Canada. Le fonds sera géré par FGA, la nouvelle plateforme de gestion de fonds innovants de Fondaction, et son partenaire Priori-T Capital. Il déploiera ses capitaux dans des projets actifs sur les marchés du carbone en Amérique du Nord, tant sur les marchés réglementés que volontaires. Sa première clôture atteint 115 M$ et réunit plus de 30 investisseurs, dont Fondaction, Priori-T Capital, la Fondation Lucie et André Chagnon, Mandat privé institutionnel Sabius (Patrimoine Dalpé et Associés), la Société Financière Bourgie, HEC Montréal, Gestion Horizon Capital, Capital Benoit et Genus Capital Management.

Tandis que la COP15 bat son plein à Montréal, cette annonce réunissant plusieurs financiers nord-américains envoie le message que la mobilisation du capital dans la lutte contre les changements climatiques, la protection des milieux naturels et la biodiversité sont au rendez-vous.

Préserver des puits de carbone existants et protéger la biodiversité

La lutte contre les changements climatiques est intimement liée à la protection de la nature et des nombreux services environnementaux qu'elle nous rend, notamment la séquestration du carbone. Lorsqu'une forêt est exploitée ou perdue de quelque manière que ce soit, la quantité de carbone qu'elle a emmagasinée est irrécupérable avant des décennies. Les impacts sur la biodiversité locale peuvent être importants, voire irréversibles.

« En plus de contribuer à la réduction des émissions de GES par le financement de mesures correctives auprès des différentes industries, le fonds Inlandsis II interviendra de manière encore plus soutenue que son prédécesseur dans le domaine de la protection de la biodiversité et du capital naturel en déployant aussi ses capitaux sur les marchés volontaires », souligne Stéphan Morency, vice-président et chef de l'investissement à Fondaction et président du conseil d'administration de FGA. Au total, le Fonds vise la réduction de 24 M de tonnes de GES sur une période de 10 ans.

Vers une capitalisation de 160 M$

L'ampleur des initiatives et projets à livrer pour atteindre les objectifs de réduction GES nécessitera énormément de capitaux. C'est pour cette raison qu'une deuxième clôture qui permettrait au fonds Inlandsis II d'atteindre une taille allant jusqu'à 160 M$ est visée au cours des prochains mois.

Selon, Marc-André Binette, chef adjoint de l'investissement à Fondaction, « agir contre les changements climatiques par la préservation de forêts, cela signifie plus de biodiversité puisqu'elles sont souvent des refuges pour les espèces menacées, mais aussi plus de valeur économique pour la forêt et les communautés qui en dépendent. Il s'agit d'une dimension essentielle à ce type d'investissement structurant et c'est pourquoi Fondaction agit comme investisseur principal dans Inlandsis, ayant injecté 24 M$ dans le fonds I et engagé 30 M$ de plus dans le fonds II afin de susciter un réel phénomène d'entrainement ».

« Inlandsis est l'un des premiers fonds d'investissement au monde se rémunérant via les crédits de carbone dégagés par les projets soutenus. En plus de générer des rendements compétitifs à ses investisseurs, le fonds Inlandsis innove en investissant dans plusieurs types de projets de réduction de GES, notamment la réduction des émissions de méthane en milieu agricole et dans des mines de charbon désaffectées », mentionne Jean-François Babin, PDG et cofondateur de Priori-T Capital. « Dans le but de conserver notre position de leader et contribuer à la protection de l'environnement, la création du fonds II s'est imposée à nous comme un levier indispensable dans l'écosystème de la finance d'impact », poursuit Vital Proulx, Président du conseil d'administration et co-fondateur de Priori-T Capital.

Un pôle de compétences québécois en finance carbone exportant sur l'ensemble du marché nord-américain

Les marchés du carbone ont pris de l'ampleur au cours des deux dernières années, notamment en réaction aux nombreux engagements nets zéro de la plupart des grandes entreprises et institutions financières dans le monde. Plusieurs de ces engagements seront en partie atteints grâce à l'achat de crédits carbone. Le fonds Inlandsis II a été développé avec ces enjeux au cœur de sa stratégie. Pour David Moffat, directeur général d'Inlandsis, « le fonds Inlandsis I a permis de créer un pôle de compétences capable de se positionner favorablement comme pionnier à partir du Québec sur le marché nord-américain. Le fonds II consolide cette expertise et contribue à son rayonnement. »

En 2019, Fondaction a reçu le prix EnviroLys dans la catégorie Support au développement de l'économie verte grâce à la création deux ans plus tôt du fonds Inlandsis. Le fonds I s'est démarqué par son engagement dans le domaine de l'agriculture et l'implantation de biodigesteurs auprès d'éleveurs de bétail, par la capture du méthane dans des mines désuètes et des sites gaziers ainsi que par la séquestration du CO 2 réalisée dans un développement forestier d'envergure et, plus récemment, par la conservation permanente d'une forêt ancienne.

À propos de Fondaction gestion d'actifs (FGA)

Fondaction Gestion d'actifs est une filiale indépendante de Fondaction, précurseur en finance durable depuis 25 ans au Canada. FGA se consacre à l'investissement générant de l'impact positif et développe des solutions d'investissement novatrices et compétitives qui catalysent la transformation de l'économie vers un modèle durable. La plateforme de gestion offre notamment aux investisseurs locaux et internationaux de répondre aux engagements faits dans le cadre de la mobilisation du capital qui a débuté à la COP de Paris en 2015 et qui a culminé à Glasgow. L'objectif de FGA est de combiner à la fois des rendements financiers compétitifs pour ses clients et une contribution significative à la réalisation des ODD au bénéfice des générations futures. À l'heure actuelle, FGA gère quatre fonds d'investissement innovants et structurants. Initiés par Fondaction, ces fonds investissent notamment dans des projets carbone (Inlandsis I et Inlandsis II), en efficacité énergétique (SOFIAC), ou encore en économie circulaire (Fonds économie circulaire). Pour plus d'informations, consultez fondactiongestiondactifs.ca.

À propos de Priori-T Capital

Priori-T Capital développe des solutions d'investissement alternatives de lutte aux changements climatiques. L'entreprise s'appuie sur l'expérience de ses dirigeants qui, depuis 2017, ont réalisé des investissements privés en partenariat avec Fondaction dans divers projets de lutte contre les changements climatiques, dont le fonds Inlandsis I. Aujourd'hui, elle vise à créer un écosystème offrant aux investisseurs des occasions de placements misant sur le marché du carbone et offrant aux entrepreneurs un accès à des capitaux pour bâtir une économie plus verte. Pour plus d'informations : https://www.prioritcapital.com/accueil

À propos d'Inlandsis

Créé en 2017, le fonds Inlandsis est soutenu depuis ses débuts par Fondaction et Priori-T Capital, tous deux basés à Montréal. Cette association a mené à la création d'une nouvelle co-entreprise de gestion des Fonds Inlandsis I et II appelée Inlandsis ManagementCo. Inlandsis est le seul fonds canadien, et l'un des rares au monde, qui finance exclusivement des réductions d'émissions de carbone. Il offre une solution unique de financement de projet qui fournit un capital initial en échange de crédits de carbone -- une innovation essentielle pour faire de nombreux projets de réduction des émissions de carbone une réalité. Le Fonds I est également actif sur les marchés des carburants propres, notamment en se concentrant sur le programme californien Low Carbon Fuel Standard (LCFS). Son portefeuille croissant comprend plus de 40 projets sur le marché du carbone lié de la Californie et du Québec, le programme LCFS de la Californie, le marché du carbone de l'Alberta ainsi que le marché volontaire. Pour plus d'informations, consultez fondsinlandsis.com.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,11 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

