TORONTO, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui que le Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global (le Fonds) n'était pas admissible à titre de fiducie de fonds communs de placement en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pendant une partie du mois de janvier 2024. Par conséquent, ses parts n'étaient pas un placement admissible dans le cadre de régimes enregistrés au cours de cette période. En date du 31 janvier 2024, le Fonds était admissible à titre de fiducie de fonds communs de placement et, par conséquent, ses parts sont encore une fois un placement admissible pour les régimes enregistrés.

Le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds communs de placement depuis sa création en 2022 jusqu'à la fin de l'année civile 2023, et au cours de cette période, ses parts étaient un placement admissible dans le cadre de régimes enregistrés.

Franklin Templeton Canada ne croit pas que ces événements entraîneront une obligation fiscale ou des obligations de divulgation pour tout investisseur qui détenait des parts du Fonds dans un régime enregistré en janvier 2024. Les investisseurs n'ont pas à prendre de mesures à la suite de ces événements, qu'ils détiennent ou non des parts du Fonds dans un régime enregistré.

Le Fonds équilibré durable Franklin Brandywine Global continuera de chercher à obtenir le revenu courant et une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de créance et des titres de participation d'émetteurs partout dans le monde, tout en suivant une approche de placement durable.

L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est disponible pour aider les clients et il est possible de communiquer avec elle au 1-800-897-7281 ou à l'adresse [email protected].

Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN) est une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 150 pays. Au Canada, sa filiale est la Société de Placements Franklin Templeton, qui exerce ses activités sous le nom de Franklin Templeton Canada. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Par l'intermédiaire de ses gestionnaires de placements spécialisés, la société offre une spécialisation à l'échelle mondiale grâce à des capacités étendues en matière de titres à revenu fixe, d'actions, de solutions alternatives et de solutions multiactifs. Avec plus de 1 400 professionnels en placement et des bureaux dans les principaux marchés financiers du monde entier, la société établie en Californie compte plus de 75 ans d'expérience en placement et son actif sous gestion se chiffrait à environ 1 600 milliards de dollars américains (environ 2 200 milliards de dollars canadiens) au 31 janvier 2024. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus ou la fiche de renseignements sur le fonds avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

