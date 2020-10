TORONTO, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui que le Fonds d'occasions mondiales de croissance Dynamique, géré par Noah Blackstein, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, a remporté le premier prix dans la catégorie Actions en majorité pour ses rendements sur trois et cinq ans lors du 13e gala annuel des Canadian Hedge Fund Awards.

« Nous sommes honorés d'avoir été reconnus, une fois de plus, au cours de la remise des prix aux fonds de couverture canadiens. Nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos clients une gamme complète de solutions d'investissement exceptionnelles dans le cadre de notre partenariat avec les conseillers financiers. Cette reconnaissance témoigne de notre engagement indéfectible à cet égard. Nous tenons à féliciter Noah Blackstein et son équipe pour cet exploit », a affirmé Neal Kerr, président de Fonds Dynamique.

Décernés par Alternative IQ, les Canadian Hedge Fund Awards célèbrent le talent des gestionnaires dans le domaine des fonds de couverture au Canada et visent à faire connaître ce savoir-faire au sein de la communauté des investisseurs. Ils sont fondés uniquement sur des données quantitatives, à savoir les rendements en date du 30 juin 2020. Fundata Canada recueille et compile ces données pour déterminer les gagnants.

Pour en savoir plus sur les fonds de couverture et les produits spécialisés liquides de Fonds Dynamique, rendez-vous à www.dynamique.ca.

Les renseignements sur le Fonds d'occasions mondiales de croissance Dynamique ne doivent pas être considérés comme une offre publique de ses parts dans une province ou un territoire au Canada. Les parts du fonds sont offertes en vente conformément à la notice d'offre confidentielle pertinente uniquement aux investisseurs qui remplissent certaines conditions d'admissibilité ou obligations d'achat minimum fixées par leur province ou territoire. La notice d'offre confidentielle renferme de l'information importante sur le fonds, y compris ses objectifs de placement fondamentaux. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès de votre conseiller. Les placements dans le fonds peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Les placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les épargnants admissibles doivent prendre connaissance de la notice d'offre avant d'investir.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamique.ca |Twitter : @DynamicFunds | LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

À propos de Alternative IQ

Alternative IQ se consacre à la célébration, au soutien et à l'essor du secteur canadien des fonds de couverture. Elle produit le programme des Canadian Hedge Fund Awards, dont la présentation se tient à Toronto chaque année en octobre (rendements au 30 juin), ainsi que la conférence annuelle sur les fonds de couverture qui a aussi lieu à Toronto. Alternative IQ organise également chaque année les CHFA Winners Showcase Investor Conferences, événements au cours desquels les gestionnaires des fonds de couverture primés s'adressent aux investisseurs. Elle produit aussi des publications et divers autres programmes destinés à l'industrie des fonds de couverture au Canada. Alternative IQ est une division de Alliance Sales and Marketing, Inc.

