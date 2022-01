TORONTO, le 19 janv. 2022 /CNW/ - Fonds Dynamique annonce aujourd'hui la distribution en espèces mensuelle de janvier 2022 des FNB actifs Dynamique, qui sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto. Les porteurs de parts inscrits le 26 janvier 2022 recevront le 31 janvier 2022 les distributions en espèces suivantes :

FNB actif Dynamique Symbole

boursier (TSX) Distribution

en espèces

par part ($) Fréquence des

distributions FNB actif de dividendes canadiens Dynamique DXC 0,040 Mensuelle FNB actif d'obligations croisées Dynamique DXO 0,057 Mensuelle FNB actif international de dividendes Dynamique DXW 0,000 Mensuelle FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique DXV 0,011 Mensuelle FNB actif d'actions privilégiées Dynamique DXP 0,072 Mensuelle FNB actif de revenu de retraite+ Dynamique DXR 0,083 Mensuelle FNB actif tactique d'obligations Dynamique DXB 0,042 Mensuelle

Pour en savoir plus sur ces fonds et les autres FNB actifs Dynamique, rendez-vous à dynamique.ca/FNB.

Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les titres détenus par les FNB peuvent changer en tout temps, sans préavis. Les titres de FNB ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence.

Site Web : www.dynamique.ca | Twitter : @DynamicFunds | LinkedIn : www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

SOURCE Fonds Dynamique

Renseignements: Médias : Alex Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, [email protected], 416-448-7044