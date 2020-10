Fonds de développement des entreprises touristiques - Le gouvernement du Québec et Filaction lancent un fonds destiné aux entrepreneurs touristiques

QUÉBEC, le 21 oct. 2020 /CNW Telbec/ - En vue de soutenir le développement de l'offre touristique sur l'ensemble du territoire québécois, le gouvernement du Québec et Filaction sont heureux d'annoncer la création du Fonds de développement des entreprises touristiques. Cette initiative, assortie d'un investissement de 11,5 M$ sur dix ans, permettra de soutenir des projets qui s'adressent à de nouvelles clientèles ou qui allongent la période d'exploitation des entreprises touristiques.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, et le directeur général du fonds de développement Filaction, M. Milder Villegas.

Le Fonds de développement des entreprises touristiques a pour objectifs de bonifier l'offre touristique du Québec, d'offrir un financement complémentaire aux leviers financiers existants, de créer des conditions favorables à une capitalisation accrue en tourisme de la part d'investisseurs privés, de favoriser l'émergence de produits novateurs et d'améliorer la compétitivité et l'innovation des entreprises touristiques en vue de renforcer le positionnement du Québec.

Le Fonds de développement des entreprises touristiques est financé à parts égales par le ministère du Tourisme et Filaction, qui y versent chacun 5 750 000 $.

Citations :

« La diversité et l'exceptionnelle qualité de notre offre touristique font la fierté et la réputation de notre destination. Pour continuer de nous démarquer à l'échelle nationale et internationale en vue de la relance, nous devons continuer d'appuyer la créativité et l'innovation de nos entrepreneurs touristiques. C'est exactement ce qu'accomplira le Fonds de développement des entreprises touristiques en offrant une solution de financement supplémentaire et avantageuse aux entrepreneurs qui souhaitent proposer des expériences nouvelles aux visiteurs. Le Fonds s'ajoute aux nombreux leviers mis en place par votre gouvernement pour soutenir l'industrie. Il contribuera notamment à prolonger la saison touristique, tout en favorisant l'augmentation des recettes touristiques et le dynamisme économique de toutes nos régions. Avec la grande créativité qui les définit, les entrepreneurs touristiques proposeront assurément des projets vraiment emballants! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Filaction est fier de contribuer à propulser le tourisme partout au Québec. Par son approche souple, accessible et complémentaire aux leviers existants, le Fonds de développement des entreprises touristiques favorisera le développement des collectivités et des régions, permettant ainsi d'atteindre la cible 8.9 des objectifs de développement durable de l'ONU : "D'ici à 2030, élaborer et mettre en œuvre des politiques visant à développer un tourisme durable qui crée des emplois et met en valeur la culture et les produits locaux." »

Milder Villegas, directeur général de Filaction

Faits saillants :

La gestion du Fonds de développement des entreprises touristiques sera confiée à Filaction.





Les financements proposés par le Fonds se situeront entre 50 000 $ et 500 000 $. Les taux d'intérêt seront établis au taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins et assortis d'une prime de risque évaluée selon le projet.





500 000 $. Les taux d'intérêt seront établis au taux préférentiel de la Caisse centrale Desjardins et assortis d'une prime de risque évaluée selon le projet. Les projets soumis seront évalués selon notamment leur viabilité économique, leur pertinence touristique et leur potentiel d'attraction de la clientèle touristique. Leur contribution à l'amélioration des recettes touristiques, à l'allongement de la période d'exploitation des entreprises touristiques ou à la diversification de l'offre de leur région sera également jaugée.

