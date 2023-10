Fonds de 10 M$ - La ministre Caroline Proulx annonce le lancement d'un appel de projets pour stimuler le tourisme d'affaires international

QUÉBEC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, lance aujourd'hui le premier appel de projets pour développer le tourisme d'affaires international, grâce à un fonds assorti d'une enveloppe de 10 millions de dollars.

Annoncé en février dernier par la ministre, le Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international a pour objectif de renforcer la position internationale du Québec dans le secteur du tourisme d'affaires. Bénéficiant d'une expertise mondiale, le Québec est reconnu comme une destination de premier choix pour ce type de tourisme. Ses différentes régions sont également dotées d'infrastructures de pointe, telles que le Centre des congrès de Québec, le Palais des congrès de Montréal et autres, qui favorisent la tenue d'événements combinant affaires et loisirs, dans le but d'allonger la durée des séjours des visiteurs.

Ce fonds vise donc à stimuler le tourisme d'affaires au Québec en appuyant le déroulement d'événements internationaux, ce qui contribuera à augmenter les retombées économiques régionales de manière durable, à promouvoir le Québec à l'étranger, à soutenir les créneaux d'excellence et à encourager l'engagement financier des partenaires.

Le tourisme d'affaires, une priorité gouvernementale, a une portée économique importante pour le Québec. Un plan d'action est actuellement en préparation et sera bientôt dévoilé.

Tourisme Laval gérera le fonds avec l'appui d'un comité directeur composé de représentants de l'industrie et du ministère du Tourisme.

« On priorise notamment le développement de ce secteur pour assurer une croissance durable du tourisme au Québec. Je tiens à rappeler que le touriste d'affaires dépense en moyenne deux fois plus que celui qui voyage pour son agrément. Il permet aussi un achalandage touristique à longueur d'année, en plus de favoriser la vitalité économique des régions et leur mise en valeur ainsi que le rayonnement du Québec à l'étranger. »

« Tourisme Laval saisit pleinement l'ampleur du mandat qui lui est confié et exprime sa reconnaissance envers le ministère du Tourisme pour cette initiative de grande envergure. Bien au-delà des retombées économiques, les événements d'affaires internationaux apportent des bénéfices sociaux et intellectuels durables qui enrichissent non seulement les destinations, mais aussi les collectivités qui les accueillent. Avec la collaboration du comité directeur, nous nous engageons à déployer tous les efforts nécessaires pour maximiser les effets positifs de ce fonds à l'échelle de tout le Québec. »

Les volets 1 et 2 visent à soutenir financièrement les acteurs du secteur événementiel d'affaires pour la réalisation de plan d'affaires et de cahiers de candidatures ainsi que d'activités de démarchage.

Le coût minimal d'un projet est de 10 000 $ et l'aide maximale octroyée dans chacun des deux volets est de 50 000 $. Un même demandeur pourra recevoir une aide maximale cumulée de 200 000 $ pour l'ensemble de ses projets financés aux volets 1 et 2.

Les organisations souhaitant déposer une demande sont invitées à consulter le guide du demandeur et à prendre connaissance des documents exigés sur la page Web du programme.

Le volet 3, qui sera lancé plus tard cet automne, se traduira par du soutien pour mettre en place des incitatifs destinés à stimuler l'attraction d'événements d'affaires d'envergure internationale au Québec.

Le programme prend fin le 31 mars 2026.

Le tourisme d'affaires en quelques chiffres : Seulement pour le Palais des congrès de Montréal et le Centre des congrès de Québec, le tourisme d'affaires représentait, en 2018-2019, au plus fort de son activité, un total de 563 événements et quelque 1,3 million de participants/visiteurs, ce qui a généré plus de 363 000 nuitées. Lors de cette même période, les retombées économiques étaient estimées à près de 327 millions de dollars. Une part importante (136 millions) de celles-ci provenait de l'extérieur du Québec, soit 25 % pour le Centre des congrès de Québec et 73 % pour le Palais des congrès de Montréal . Toujours en 2018-2019, les autres régions du Québec ont également contribué à l'essor de l'industrie des événements d'affaires. Considérant uniquement le marché intra-Québec , elles ont accueilli près de 3 500 événements et 617 000 participants. Ces événements ont généré 664 millions de dollars de dépenses directes dans les économies locales.



