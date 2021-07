QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Neuf projets de la région du Nord-du-Québec ont été sélectionnés à l'occasion du premier appel à projets de 2021 du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les projets retenus, qui touchent une grande variété de domaines, tels l'éducation, l'agriculture et le tourisme, représentent des investissements totaux de plus de trois millions de dollars.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 832 034 $ pour soutenir ces neuf projets. En tout, 34 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle ont été choisies dans le cadre de cet appel.

Les neuf projets nord-québécois s'inscrivent dans le volet A du FIN et visent donc à favoriser l'essor des communautés nordiques et la conservation de l'environnement. De ces neuf initiatives, six proviennent du territoire d'Eeyou Istchee Baie-James et trois du Nunavik.

Le FIN, qui figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec, est un programme d'aide financière qui vise à répondre en temps réel à des besoins prioritaires des communautés nordiques. Il est assorti d'une enveloppe totale de 11 millions de dollars. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

« Pour pouvoir habiter le territoire nordique, il faut aussi le faire vivre. Les promoteurs soutenus aujourd'hui grâce au Fonds d'initiatives nordiques l'ont compris et souhaitent participer activement à ce dynamisme. Ensemble, les 9 projets novateurs sélectionnés engendreront plus de 10 millions de dollars en retombées en Eeyou Istchee Baie-James et au Nunavik. Il s'agit là de résultats concrets, comme prévu dans le Plan d'action nordique de notre gouvernement. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis heureux de constater aujourd'hui que le Plan d'action nordique 2020-2023 a déjà des effets positifs sur la vitalité du Nord-du-Québec. Grâce au Fonds d'initiatives nordiques, géré par la Société du Plan Nord, neuf projets diversifiés pourront contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des habitants de ce beau territoire en créant des opportunités économiques et en connectant davantage les communautés avec le reste du Québec. Il s'agit d'une excellente nouvelle ! »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La grande diversité des projets sélectionnés par le Fonds d'initiatives nordique démontre toute la vitalité et la diversité économique de la région du Nord-du-Québec. Cet appui permettra de soutenir concrètement des projets novateurs dont les retombées bénéficieront à toute la région.»

Denis Lamothe, député d'Ungava et adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones et du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Initiatives d'Eeyou Istchee Baie-James sélectionnées :

FaunENord analysera le potentiel de productivité du matsutake, un champignon comestible, dans les pinèdes grises du sud d'Eeyou Istchee Baie-James, à des fins de cueillette et de mycotourisme. (43 628 $)

La Corporation Nibiischii projette de convertir les infrastructures et installations du site du lac Waconichi dans le but d'optimiser sa consommation énergétique et de diversifier son offre touristique. (150 000 $)

Avec la collaboration de l'Université du Québec à Chicoutimi , la Corporation Nibiischii développera des outils afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et des employés du territoire des réserves fauniques Assinica et des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi. (68 000 $)

collaboration de l'Université du Québec à , la Corporation Nibiischii développera des outils afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et des employés du territoire des réserves fauniques Assinica et des Lacs-Albanel-Mistassini-et-Waconichi. (68 000 $) Le Club de motoneige de Lebel -sur-Quévillon construira un pont sur la rivière Taschereau afin de remplacer la traverse de glace en place et de sécuriser le passage des utilisateurs. (100 000 $)

-sur-Quévillon construira un pont sur la rivière afin de remplacer la traverse de glace en place et de sécuriser le passage des utilisateurs. (100 000 $) L'organisme communautaire Solidarité Alimentaire Matagami développera des projets éducatifs axés sur le jardinage et la cueillette en forêt afin d'élargir ses services actuels de popote roulante, de cuisine en groupe et de dépannage alimentaire. (70 406 $)

La Table jamésienne de concertation minière offrira de l'accompagnement sur mesure aux sociétés minières juniors qui sont actives sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James. (100 000 $)

Initiatives du Nunavik sélectionnées :

Le réseau de recherche ArcticNet adaptera du matériel pédagogique scientifique au sujet du Nunavik pour les jeunes du territoire et encouragera ceux-ci à échanger avec d'autres jeunes de l'Arctique sur des enjeux communs. (100 000 $)

L'organisme Nurrait | Jeunes Karibus accompagnera de jeunes Inuits dans l'organisation d'une expédition sur le territoire à l'été 2021 et d'une traversée du Nunavik l'été suivant. Ce projet vise à encourager le leadership positif et la persévérance chez les jeunes. (100 000 $)

d'une traversée du Nunavik l'été suivant. Ce projet vise à encourager le leadership positif et la persévérance chez les jeunes. (100 000 $) L'organisme Tukisivallirutitsanut Parnaitiit rendra accessible aux Inuits du Nunavik l'histoire de l'implantation de l'institution scolaire sur leur territoire entre 1950 et 1990. Déjà disponible en français, ce travail scientifique doit être traduit et vulgarisé en anglais et en inuktitut. (100 000 $)

