Fonds d'initiatives nordiques - 433 000 $ pour 5 projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Cinq projets du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean obtiendront le soutien financier du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les projets retenus représentent des investissements totaux de plus de 751 394 dollars.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 432 711 $ pour soutenir ces 5 projets. En tout, 32 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues.

Des projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean sélectionnés, quatre s'inscrivent dans le volet A du FIN et visent donc à favoriser l'essor des communautés nordiques et la conservation de l'environnement. Un autre projet, de nature entrepreneuriale, se classe sous le volet B.

Le FIN, qui figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec, est un programme d'aide financière qui a pour but de soutenir la réalisation de projets d'intérêt pour les communautés nordiques. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

« Je suis heureux d'annoncer le financement de ces cinq projets diversifiés qui contribueront au développement durable de la partie nordique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le soutien du Fonds d'initiatives nordiques entraînera des retombées concrètes sur le terrain, comme inscrit dans le Plan d'action nordique de notre gouvernement. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis fière de voir que les promoteurs du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean continuent d'innover pour participer au développement durable du territoire nordique. Les initiatives soutenues aujourd'hui s'inscrivent tout à fait dans la visée du Plan d'action nordique de notre gouvernement : habiter notre Nord. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Initiatives sélectionnées sous le volet A du Fonds d'initiatives nordiques, « Essor des communautés et conservation de l'environnement » :

Cinq chalets locatifs rustiques seront installés sur le territoire de la ZEC des Passes dans la MRC Maria-Chapdelaine pour offrir des séjours estivaux en nature. (Soutien accordé : 74 480 $)

La municipalité de Notre-Dame-de-Lorette aménagera des logements communautaires dans l'ancienne école du village. (70 435 $)

aménagera des logements communautaires dans l'ancienne école du village. (70 435 $) La municipalité de Notre-Dame-de-Lorette installera une station à essence ainsi qu'une borne de recharge pour véhicule électrique sur le site du relais Chalet du 49e. (127 746 $)

installera une station à essence ainsi qu'une borne de recharge pour véhicule électrique sur le site du relais Chalet du 49e. (127 746 $) La municipalité de Saint-Stanislas aménagera un local du centre multifonctionnel Au Clocher pour la pratique de l'escalade de bloc. (150 000 $)

Initiative sélectionnée sous le volet B du Fonds d'initiatives nordiques, « Initiatives de nature entrepreneuriale » :

L'entreprise Labrador Production améliorera son système qualité afin de consolider son offre d'huiles essentielles. (10 050 $)

