Fonds d'initiatives nordiques - 32 projets bénéficient d'un soutien de 2,8 M$ au nord du 49e parallèle

QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Trente-deux initiatives, issues de toutes les régions du territoire nordique du Québec, obtiendront le soutien financier du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les dossiers choisis représentent des investissements totaux de plus de 6,1 millions de dollars.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annonce aujourd'hui l'octroi de 2,8 millions de dollars pour soutenir ces 32 projets. La liste complète des initiatives retenues est maintenant disponible sur le site Web de la Société du Plan Nord.

Des 32 projets sélectionnés, 15 sont issus de la Côte-Nord, 5 du nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 10 du Nord-du-Québec (soit 9 d'Eeyou Istchee Baie-James et 1 du Nunavik), et 2 projets touchent plus d'une région nordique du Québec.

Le FIN, qui figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec, est un programme d'aide financière qui a pour but de répondre en temps réel à des besoins prioritaires des communautés nordiques. Il est assorti d'une enveloppe totale de 11 millions de dollars. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

« Je suis heureux de voir, encore une fois, les projets originaux et prometteurs d'organismes et d'entreprises du territoire nordique. Le financement annoncé aujourd'hui mènera à des résultats concrets au nord du 49e parallèle. Il permettra ainsi de répondre à des besoins identifiés par des communautés du territoire, comme ciblé dans notre Plan d'action nordique 2020-2023. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Vingt-cinq projets financés s'inscrivent sous le volet A du FIN, alors que sept projets relèvent du volet B du FIN.





Le volet A du FIN, « Essor des communautés et conservation de l'environnement », vise à appuyer et à promouvoir des projets qui favorisent :

le développement et le mieux-être des communautés nordiques ;



la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité ;



la mise en valeur du territoire nordique et la vitalité des communautés qui l'habitent ;



le pouvoir d'agir des communautés nordiques.





Le volet B du FIN, « Initiatives de nature entrepreneuriale », vise à appuyer et à promouvoir des projets permettant :

d'encourager la mise en œuvre de projets d'entrepreneuriat structurants par les acteurs du territoire ;



de soutenir les projets de diversification économique ;



d'améliorer la performance des entreprises ;



de favoriser la création d'emplois.





Le PAN 20-23 répond aux priorités énoncées par les acteurs du Nord québécois. Il vise à fournir les outils appropriés aux communautés concernées afin qu'elles habitent pleinement leur territoire. Le gouvernement du Québec investira ainsi 778,6 millions de dollars, soit plus de la moitié de la somme prévue dans le PAN 20-23, pour soutenir les entreprises et les citoyens établis et actifs au nord du 49 e parallèle. Les 49 actions socioéconomiques du PAN 20-23 ont été élaborées conjointement par 20 ministères et organismes du gouvernement du Québec.





La Société du Plan Nord a pour mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire nordique québécois, conformément aux orientations définies par le gouvernement. Elle le fait en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Consultez la liste complète des initiatives nordiques retenues.



Consultez la version intégrale du Plan d'action nordique 2020-2023 sur le site Web de la Société du Plan Nord : plannord.gouv.qc.ca.

Suivez le déploiement du PAN 20-23 sur Twitter : @plannord.

