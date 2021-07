Fonds d'initiatives nordiques - 2 projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean bénéficient d'un soutien de 350 000 $

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Les initiatives du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean et du Conseil régional de l'environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD) ont été sélectionnées à l'occasion du premier appel à projets de 2021 du Fonds d'initiatives nordiques (FIN). Les projets retenus représentent des investissements totaux de près d'un million de dollars.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, a annoncé aujourd'hui l'octroi de 350 000 $ pour soutenir ces 2 projets. En tout, 34 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle ont été choisies dans le cadre de cet appel.

Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean bénéficiera de 250 000 $ pour bonifier son expérience écotouristique. Il mettra en place un corridor d'activités comprenant un sentier pédestre de 25 kilomètres de part et d'autre de la rivière Mistassini et 4 passerelles piétonnes.

Le CREDD recevra 100 000 $ pour accompagner des gestionnaires de sites isolés afin d'optimiser leurs installations énergétiques et de réduire leur impact environnemental.

Les deux projets s'inscrivent dans le volet A du FIN et visent ainsi à favoriser l'essor des communautés nordiques et la conservation de l'environnement.

Le FIN, qui figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec, est un programme d'aide financière qui vise à soutenir la réalisation de projets d'intérêt pour les communautés nordiques. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

« Le Fonds d'initiatives nordiques, géré par la Société du Plan Nord, permet de mettre sur les rails des projets propulsés par le milieu en complétant leur montage financier. Le soutien octroyé aujourd'hui à ces deux projets touristiques entraînera ainsi des retombées beaucoup plus importantes, soit près d'un million de dollars, pour la région. Il s'agit là de résultats concrets sur le terrain, comme prévu dans le Plan d'action nordique de notre gouvernement. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui s'étend au-delà du 49e parallèle, fait partie du territoire nordique du Québec, et ses promoteurs participent activement au développement durable de la région. C'est avec fierté que je salue avec mes collègues Nancy Guillemette, Éric Girard et François Tremblay les initiatives soutenues aujourd'hui qui contribueront au dynamisme du territoire nordique et donc à celui de tout le Québec. »

Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

