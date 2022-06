Fonds d'initiatives nordiques - 2,2 M$ pour 21 projets de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Vingt-et-un projets de la région de la Côte-Nord obtiendront le soutien financier du Fonds d'initiatives nordiques (FIN) au terme du troisième appel de projets du programme. Les projets retenus, qui touchent une grande variété de domaines, comme l'éducation à l'enfance, la gestion des matières résiduelles ou l'élaboration de nouveaux produits agroalimentaires, représentent des investissements totaux de près de 5,4 millions de dollars dans la région.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, annonce aujourd'hui l'octroi de 2 221 412 $ pour soutenir ces 21 projets. En tout, 29 initiatives provenant du territoire québécois s'étendant au nord du 49e parallèle seront soutenues.

Des projets nord-côtiers sélectionnés, 17 s'inscrivent dans le volet A du FIN et visent donc à favoriser l'essor des communautés nordiques et la conservation de l'environnement. Quatre autres projets, de nature entrepreneuriale, se classent sous le volet B.

Le FIN, qui figure dans le Plan d'action nordique 2020-2023 (PAN 20-23) du gouvernement du Québec, est un programme d'aide financière qui a pour but de répondre en temps réel à des besoins prioritaires des communautés nordiques. Il est assorti d'une enveloppe totale de 11 millions de dollars. La Société du Plan Nord, qui coordonne la réalisation du PAN 20-23, est responsable de ce programme.

« Je suis très heureux de constater que les organismes et les entrepreneurs de la Côte-Nord aient répondu nombreux à cet appel à projets du Fonds d'initiatives nordiques. Ce programme aura permis à 58 projets locaux de prendre leur envol depuis le lancement du Plan d'action nordique de notre gouvernement, en décembre 2020. Il s'agit de retombées concrètes sur le territoire nordique, représentant des investissements de plus de 17,5 millions de dollars sur la Côte-Nord. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Initiatives sélectionnées sous le volet A du Fonds d'initiatives nordiques, « Essor des communautés et conservation de l'environnement » :

Le Regroupement des CPE Côte-Nord et les bureaux coordonnateurs de la région formeront de nouveaux responsables de service de garde en milieu familial. D'une durée de trois semaines, les cours porteront sur le développement de l'enfant, le secourisme et l'alimentation. (30 000 $)





Le Regroupement des CPE Côte-Nord créera aussi la première cohorte régionale ALEX, un cadre de référence d'éducation par la nature en service de garde éducatif à l'enfance. Le projet vise aussi à fournir du matériel pédagogique approprié aux milieux et à soutenir le personnel éducateur dans ce changement. (100 000 $)





L'organisme à but non lucratif le Village Forestier d'antan de Franquelin bonifiera son offre de service touristique en présentant de nouvelles activités de transmission de savoirs du patrimoine des Franquelinois. Le projet permettra à l'organisation d'allonger ses opérations au printemps et à l'automne. (73 651 $).





Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe appuiera le développement et l'application du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC du Golfe-du- Saint-Laurent en luttant contre les dépotoirs clandestins en Basse-Côte-Nord. Il soutiendra le comité de travail local afin d'intégrer les besoins des communautés, les capacités des autorités locales et les outils utilisés ailleurs sur la Côte-Nord. (80 000 $)





en luttant contre les dépotoirs clandestins en Basse-Côte-Nord. Il soutiendra le comité de travail local afin d'intégrer les besoins des communautés, les capacités des autorités locales et les outils utilisés ailleurs sur la Côte-Nord. (80 000 $) L'Organisme de bassins versants Duplessis élaborera un projet de restauration de traverses de sentiers de véhicules hors route pour améliorer la connectivité écologique de 23 cours d'eau de la baie de Sept-Îles. (8 857 $)

Le Parc Nature de Pointe-aux-Outardes bonifiera son offre de services et ses sentiers pour favoriser l'accessibilité à la nature pour tous, dont les personnes à mobilité réduite. (60 680 $)





bonifiera son offre de services et ses sentiers pour favoriser l'accessibilité à la nature pour tous, dont les personnes à mobilité réduite. (60 680 $) La Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de la Côte-Nord sera l'hôte du 26 e Congrès provincial des SADC et des centres d'aide aux entreprises du 14 au 17 juin 2022. Des visites d'entreprises, des conférences, des périodes d'échanges et des exposés de projets sont prévus. (20 000 $)





La Société d'aide au développement des collectivités (SADC) de la Côte-Nord sera l'hôte du 26e Congrès provincial des SADC et des centres d'aide aux entreprises du 14 au 17 juin 2022. Des visites d'entreprises, des conférences, des périodes d'échanges et des exposés de projets sont prévus. (20 000 $)





mettra en service une halte touristique située aux abords de la route 138 pour favoriser l'attraction des usagers de la route et la rétention des citoyens. (100 000 $) Le Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec modernisera son programme d'amélioration génétique par l'utilisation de nouvelles technologies biomoléculaires et par des méthodes de culture plus efficaces. (100 000 $)





La MRC de Caniapiscau effectuera une étude de préfaisabilité pour élaborer un plan d'action global pour l'ensemble des matières résiduelles sur son territoire. (47 000 $)





La MRC de Caniapiscau mandatera aussi une firme spécialisée pour concevoir un nouveau parc industriel afin de répondre aux besoins des entreprises de Fermont. (100 000 $)





. (100 000 $) Le Musée régional de la Côte-Nord renouvellera son exposition permanente en utilisant des technologies immersives qui favoriseront la vulgarisation. La nouvelle exposition serait proposée en français, en anglais et en innu. (80 000 $)





La Coopérative de solidarité en tourisme équitable (COSTE) entreprendra un virage numérique collaboratif en automatisant ses services de vente, en soutenant les entreprises pour l'achat de logiciels et en offrant de la formation. (77 176 $)





L'organisme Hommes Sept-Îles augmentera la capacité d'accueil de ses locaux pour les pères et leurs enfants en situation de crise, et bonifiera l'offre de services qui accompagnent l'hébergement. (462 930 $)





Les Productions Innu Assi produiront, en partenariat avec la Station Uapishka et l'Université Laval, une série balado documentaire sur le mode de vie nomade ancestral des Innus de Pessamit. (85 293 $)





, une série balado documentaire sur le mode de vie nomade ancestral des Innus de Pessamit. (85 293 $) L'organisme Coasters Association Inc. mettra en place un nouveau lieu de rassemblement pour les jeunes de 15 à 35 ans de la Basse-Côte-Nord autour des thèmes de l'innovation, de la technologie, de l'entrepreneuriat, de l'éducation et de la formation. (418 500 $)





Le Club nautique de Baie-Comeau aménagera un bloc sanitaire flottant au quai de la baie Saint-Pancrace afin de répondre à l'achalandage en croissance et fera l'achat d'un compresseur pour bouteilles de plongée. (90 000 $)

Initiatives sélectionnées sous le volet B du Fonds d'initiatives nordiques, « Initiatives de nature entrepreneuriale » :

La Distillerie Québec North Shore, de Chute-aux-Outardes, développera un nouveau spiritueux à base du fruit du cormier en partenariat avec le Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale. (90 500 $)

, développera un nouveau spiritueux à base du fruit du cormier en partenariat avec le Centre d'expérimentation et de développement en forêt boréale. (90 500 $) L'entreprise Métal 7, de Sept-Îles, élaborera un meilleur modèle opératoire en matière d'innovation au sein de son organisation. (100 000 $)

Groupe UMEK réalisera une étude de faisabilité technique pour la construction et l'implantation d'un vivier pour homards. (51 875 $)

Le Centre de développement bioalimentaire du Québec validera, en collaboration avec l'entreprise L'Or rouge de la Côte-Nord et l'Université McGill, les performances du procédé de production de chitosane, un biopolymère, à partir de carapaces de crabes. (44 950 $)

