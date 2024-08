Fonds d'électrification et de changements climatiques - Québec accorde 500 000 $ pour mobiliser et sensibiliser la société québécoise aux enjeux climatiques

QUÉBEC, le 26 août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde un financement de 500 000 $ au Musée de la santé Armand-Frappier pour la réalisation de son projet de sensibilisation « Climat et santé, tous concernés! ». C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Par ce projet, le Musée aborde l'impact des changements climatiques sur la santé humaine, dans le but de sensibiliser ses visiteurs à l'importance d'agir maintenant et ensemble pour en limiter les effets et s'y adapter. Afin de faciliter et d'accélérer notre transition climatique, il est essentiel d'améliorer notre compréhension des enjeux climatiques, d'agir sur les perceptions des Québécoises et des Québécois et de proposer des solutions.

Rappelons que le Musée de la santé Armand-Frappier, en activité depuis 1992, a pour mission de favoriser la compréhension des sciences relatives à la santé humaine, afin de contribuer au bien-être des personnes et des collectivités. Face à ces défis, le projet réfléchi et développé par le Musée cadre tout particulièrement avec la sensibilisation par l'action culturelle de la Stratégie de mobilisation pour l'action climatique, complétant ainsi une gamme variée d'initiatives visant à susciter l'intérêt pour les enjeux climatiques et à mobiliser la collectivité vers des actions concrètes.

« Le consensus sur l'urgence d'agir pour le climat n'a jamais été aussi fort au Québec. C'est pourquoi il est essentiel de rassembler une plus grande diversité de citoyens autour des enjeux climatiques. Je suis ravi que notre gouvernement soutienne ce projet du Musée de la santé Armand-Frappier, qui sensibilise les Québécoises et les Québécois aux impacts des changements climatiques sur la santé humaine et encourage par le fait même l'action collective à l'aide d'une proposition culturelle et éducative. Cette mobilisation est une condition essentielle au succès des interventions en matière de lutte contre les changements climatiques. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le financement accordé au Musée de la santé Armand-Frappier servira à sensibiliser ses visiteurs et visiteuses aux enjeux climatiques à même ce lieu de diffusion et d'apprentissage. Je suis fier de soutenir cette initiative qui allie culture et sensibilisation à la lutte contre les changements climatiques, au profit des Québécoises et Québécois d'aujourd'hui et de demain. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ces investissements démontrent que nous avons à cœur, en tant que gouvernement, de fournir à l'ensemble de la population les meilleurs outils possibles pour contribuer à une prise de conscience sur le lien intrinsèque entre les enjeux climatiques, le bien-être général et la santé de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. En ce sens, je me réjouis de ce soutien accordé à cette belle initiative du Musée de la santé Armand-Frappier, qui met son expertise au service de la sensibilisation et de l'éducation. Agir pour limiter les changements climatiques, c'est aussi - et surtout - agir pour notre santé collective. Nous devons le faire pour nous et pour les prochaines générations. Chaque geste compte! »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Avec les impacts des changements climatiques qui se font de plus en plus ressentir dans notre quotidien, la mission que s'est donnée le Musée de la santé Armand-Frappier avec ce projet est pertinente. Je suis fier de pouvoir contribuer à ce projet qui vise à sensibiliser l'ensemble des Québécois aux changements climatiques et à l'importance de se mobiliser collectivement afin de trouver des solutions à ces enjeux de société. »

Christopher Skeete, ministre délégué de l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Au nom de l'équipe du Musée, je remercie chaleureusement le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs pour son appui majeur à notre projet. Notre institution est mobilisée en faveur de la transition socioécologique et reconnaît sa responsabilité d'être exemplaire et de sensibiliser nos concitoyens à l'interdépendance entre les humains, les autres espèces et l'environnement. Nous avons très hâte de présenter l'exposition temporaire "Ça chauffe!" et sa programmation à nos visiteurs! Ce sera l'occasion de se mobiliser ensemble, pour la santé planétaire. »

Guylaine Archambault, directrice générale du Musée de la santé Armand-Frappier

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030 (PEV), le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a élaboré la Stratégie de mobilisation pour l'action climatique 2022-2027. L'action 3.3 de la Stratégie prévoit la « sensibilisation par l'action culturelle », dont l'objectif général est de mobiliser le secteur de la culture pour élargir et diversifier les moyens de sensibiliser les citoyens et les collectivités aux enjeux climatiques.

Cette stratégie vise à faciliter et accélérer la transition climatique à l'aide d'un éventail d'actions ciblant les citoyens et les organisations et mise sur un effet d'entraînement collectif dans l'action.

