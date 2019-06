Fondations philanthropiques Canada annonce la nomination de son nouveau président-directeur général

MONTRÉAL, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - Fondations philanthropiques Canada (FPC) a nommé Jean-Marc Mangin à son poste de président-directeur général. M. Mangin entrera en fonction le 1er juillet 2019 et succédera à Hilary Pearson, qui est à la tête de FPC depuis 2001.

Jean-Marc Mangin, nouveau PDG de FPC (Groupe CNW/Fondations philanthropiques Canada)

M. Mangin apporte de vastes connaissances acquises dans le cadre des diverses fonctions qu'il a exercées au cours des trente dernières années au sein d'organismes de la société civile, du gouvernement fédéral et de l'ONU. Il a notamment occupé pendant dix ans des postes de direction à la Fédération des sciences humaines, à Global Call for Climate Action et à CUSO.

La nomination de M. Mangin est le fruit d'un processus minutieux et bien mûri mené avec l'aide du cabinet de recherche de cadres KCI.

« Nous sommes convaincus que son style de leadership coopératif et visionnaire permettra à FPC de poursuivre le renforcement de ses assises déjà solides en matière de service aux membres ainsi que sa participation à l'essor du secteur de philanthropie au Canada », souligne le président du conseil d'administration de FPC, Allan Northcott.

« C'est avec beaucoup de fierté et d'humilité que j'accepte ce rôle des plus stimulants », déclare Jean-Marc Mangin. « Les enjeux complexes et urgents auxquels notre monde doit faire face rendent l'innovation et la collaboration impérieuses dans et entre tous les secteurs de la société, y compris celui de la philanthropie. Je me réjouis à la perspective de travailler avec les membres de FPC et d'autres partenaires du milieu pour améliorer notre contribution collective au bien commun. »

FPC facilite la collaboration et mobilise l'action philanthropique en plus d'offrir des outils et des ressources pour promouvoir les pratiques de don efficaces. Le thème de la collaboration figurera au cœur des discussions lors de son prochain colloque, L'avenir de la philanthropie : la collaboration sans frontières, les 16 et 17 octobre à Calgary.

À propos de Fondations philanthropiques Canada (FPC)

Nous sommes une association de grands donateurs qui regroupe plus de 130 fondations privées et publiques, organismes de bienfaisance et entreprises du Canada. Nous appuyons nos membres et la philanthropie organisée en favorisant l'adoption de politiques publiques qui soutiennent le secteur, en faisant mieux connaître la contribution de la philanthropie au bien-être des Canadiens et en offrant aux bailleurs de fonds philanthropiques des occasions d'apprendre les uns des autres.

Cliquer ici pour une notice biographique et une photo.

SOURCE Fondations philanthropiques Canada

Renseignements: Jennifer-Lee Thomas, directrice des communications, FPC, (514) 866-5446, poste 2, (jthomas@pfc.ca)

Related Links

https://pfc.ca/