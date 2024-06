FONDATION DU MUSÉE DE LA CIVILISATION : UNE ANNÉE 2023-2024 DYNAMIQUE ET CHANGEMENT À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

QUÉBEC, le 11 juin 2024 /CNW/ - La Fondation du Musée de la civilisation est plus en forme que jamais. Elle attire de nouveaux donateurs et donatrices, ses événements font salle comble, son impact ne cesse de croître et son regard est plus que jamais tourné vers l'avenir, avec de grands projets devant elle, dont La Maison des sciences. Par ailleurs, au cours des 5 dernières années, les actifs de la Fondation ont triplé, ce qui démontre sa vitalité. Fondée le 17 avril 1991, son soutien au Musée de la civilisation s'élève à ce jour à 8 037 211 $. Près de 70 % de cette somme a été dédiée à la programmation, l'accessibilité, la jeunesse et l'éducation. Elle a aussi contribué à accueillir plus de trois millions d'enfants au Musée de la civilisation depuis le début de ses activités.

En 2023-2024, la Fondation s'est dotée d'une nouvelle image de marque dynamique qui la représente bien afin de développer un positionnement fort qui demeure en cohésion avec celui du Musée de la civilisation. Cette volonté d'articuler son langage graphique sur une identité visuelle qui lui est propre a aussi mené à la création d'un nouveau logo.

Cette année, 4 026 187 $ ont été amassés grâce à la générosité de 633 donateurs et donatrices. Tous les événements de la Fondation furent un véritable succès. Mentionnons le Grand Banquet qui s'est tenu sous la présidence d'honneur de monsieur Paul Desmarais III, président-directeur général de Sagard, et qui a permis d'amasser un bénéfice net record de 500 000 $. C'est également à cette occasion que fut dévoilé un résultat spectaculaire de 5,5 M$ pour la campagne de financement de La Maison des sciences, atteint en un temps record, dépassant l'objectif initial de 5 M$.

C'est au terme de cette fructueuse année que le président du conseil d'administration de la Fondation, Claude Choquette, a annoncé son départ. Me Olga Farman, associée directrice du bureau de Québec de Norton Rose Fulbright, et membre du conseil d'administration depuis près de 5 ans, lui succèdera à la présidence.

« Ces neuf années ont été extraordinairement humaines, profondes et enrichissantes et je souhaite maintenant permettre à une autre personne de cœur d'avoir la chance de vivre cette expérience. Dans mes engagements, j'ai toujours souhaité être ancré dans l'action. Au fil de mes implications, je cherche à faire une réelle et concrète différence. Ma motivation naît de valeurs qui me sont chères : éducation, accessibilité et inclusion. La Fondation du Musée de la civilisation partage et véhicule magnifiquement ces valeurs. C'est pourquoi je m'y suis tout de suite senti chez moi. Merci à toute la formidable équipe de la Fondation et à chaque membre du conseil d'administration que j'ai côtoyé dans cette belle aventure. »

Claude Choquette, FCPA, président, HDG et Groupe Le Massif, président sortant du conseil d'administration de la Fondation du Musée de la civilisation

« Je tiens à souligner la contribution exceptionnelle de Claude Choquette, qui a su transformer la mission de la Fondation, qui nous est si chère, en la dotant d'une approche clairement basée sur l'éducation et l'accessibilité à la culture, particulièrement pour les enfants provenant de milieux moins favorisés. Je salue et remercie le conseil d'administration actuel, ensemble, nous allons poursuivre et perpétuer ces avancées importantes qui ont mené la Fondation où elle est aujourd'hui : fortement implantée dans le cœur de centaines de donateurs et donatrices et forte d'une rayonnante notoriété auprès des milieux d'influence. »

Me Olga Farman, associée directrice, bureau de Québec, Norton Rose Fulbright et nouvelle présidente du conseil d'administration du Musée de la civilisation

La Fondation remercie chaleureusement le membre sortant Daniel Tremblay, consultant chez Bell Média, pour sa précieuse contribution.

Membres du conseil d'administration 2024-2025

PRÉSIDENTE

Me Olga Farman

Associé directrice du bureau de Québec

Norton Rose Fulbright

VICE-PRÉSIDENTE

Mélissa Gilbert, FCPA, ASC

Vice-présidente exécutive et leader

Affaires financières

Beneva

TRÉSORIÈRE

Marie-France Delisle, M. Sc

Gestionnaire de portefeuille | Équipe Delisle Simard

Gestion privée CIBC

Michel Biron

Directeur secteur public, Est du Canada

Microsoft

Me David F. Blair, C.M, AD. E

Associé

McCarthy Tétrault

Dominique Brown

Président

Chocolats Favoris

Vincent Cliche, CIM

Gestionnaire de portefeuille

Financière Banque Nationale

Albert Dang-Vu

Président, Premier Tech Digital

Coprésident, Mirego

François Ducharme

Associé fondateur et

directeur général du bureau de Québec

TACT Intelligence-conseil

Stéphan La Roche

Président-directeur général

Musée de la civilisation

Caroline Ménard

Présidente et associée

Brio Boutique de Management

SECRÉTAIRE

Non-administrateur

Yann Dubor

Directeur de la mise en marché et du mécénat

Musée de la civilisation

OBSERVATRICE

Non-administratrice

Me Caroline Tardif

Avocate

Stein Monast

Vice-présidente du comité Génération M

À propos de la Fondation du Musée de la civilisation : https://mcq.org/soutenir/fondation/

Rapport d'activités 2023-2024

SOURCE Fondation du Musée de la civilisation

Renseignements: Relations de presse : Québec, Anne-Sophie Desmeules : 418 643-2158, poste 208; courriel : [email protected]; Agnès Dufour : 418 643-2158, poste 433; courriel : [email protected]; Montréal, Rosemonde Gingras : 514 458-8355; courriel : [email protected]