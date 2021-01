MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui, à 00 h 01, et jusqu'à la fin de l'exercice financier se terminant le 31 mai 2021, Fondaction suspend l'acceptation des cotisations par montant forfaitaire.

Les cotisations par épargne systématique, c'est-à-dire par retenue sur le salaire ou par débits préautorisés , ne sont pas touchées par cette suspension. L'épargne systématique est accessible en tout temps. Fondaction acceptera les cotisations de ceux qui veulent adopter ce mode de cotisation, pour un montant maximal de 416 $ par mois.

Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'épargne systématique sont invitées à consulter le site de Fondaction à l'adresse fondaction.com/REER. Notez que pour bénéficier de la retenue sur le salaire, le salarié doit demander à son employeur de l'y inscrire.

Afin de respecter le plafond fixé par le gouvernement, Fondaction prévoit limiter à 290 millions de dollars les nouvelles souscriptions pour son exercice 2020-2021.

Avant d'investir, pour plus d'information, notamment sur les frais, veuillez consulter le prospectus sur fondaction.com/prospectus.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 2,61 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

Renseignements: Julie Cailliau, Directrice, Communications et marketing, Cellulaire : 514 462-5512, Courriel : [email protected]

