Fondaction prévoit accepter à nouveau les cotisations forfaitaires à compter du 1er juin

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Recevant plusieurs questions concernant les modes de cotisation disponibles pour ses actionnaires, Fondaction indique qu'il prévoit accepter à nouveau les cotisations par montant forfaitaire à compter du 1er juin 2021.

Les cotisations par épargne systématique, c'est-à-dire par retenue sur le salaire ou par débits préautorisés, sont encouragées et demeurent disponibles.

Fondaction avait annoncé le 14 janvier dernier qu'il suspendait l'acceptation de cotisations par montant forfaitaire jusqu'à la fin de l'exercice financier se terminant le 31 mai 2021.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

La propriété des actions d'un fonds d'investissement donne lieu à des frais permanents. Les actions de Fondaction ne sont pas garanties, il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent, son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus à fondaction.com/prospectus.

