Fondaction lance sa plateforme de gestion de fonds innovants consacrés aux projets d'impact

MONTRÉAL, le 17 nov. 2022 /CNW Telbec/ - C'est dans le cadre de la COP27, en Égypte, que Fondaction a lancé sa nouvelle plateforme de gestion de fonds innovants consacrés au financement de projets liés à la lutte contre les changements climatiques, Fondaction Gestion d'actif (FGA), en présence des ministres de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, et de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charrette.

Fondaction Gestion d'actifs (fondactiongestionsdactifs.ca) se consacre à l'investissement générant de l'impact positif et développe des solutions d'investissement novatrices et compétitives qui catalysent la transformation de l'économie vers un modèle durable.

FGA offre notamment aux investisseurs locaux et internationaux de répondre aux engagements faits dans le cadre de la mobilisation du capital qui a débuté à la COP de Paris en 2015, et qui a culminé à Glasgow avec un engagement de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero totalisant plus de 135 000 milliards de dollars.

Ces capitaux mobilisés cherchent aujourd'hui à se déployer dans des fonds ayant démontré qu'ils pouvaient générer des impacts positifs importants et des rendements financiers.

Catalyser l'impact à grande échelle

La présence des ministres lors de ce lancement est une reconnaissance forte de l'expertise de Fondaction à créer de nouveaux véhicules d'investissement uniques, innovants et qui répondent aux demandes des détenteurs de capitaux, tout en créant de la valeur pour ses actionnaires.

Fondaction a lancé 5 fonds d'investissement innovants et structurants qui totalisent un capital de plus de 330 M$. Ces fonds investissent notamment dans des projets carbone (Inlandsis), en efficacité énergétique (SOFIAC), ou encore en économie circulaire (Fonds économie circulaire).

Ces fonds et ceux que FGA sera appelé à créer pourront accueillir une quantité grandissante de capital, dans le but de financer des projets concrets et de catalyser l'impact à grande échelle. « Au cours des prochains mois, FGA annoncera des clôtures de fonds, ainsi que de nouveaux partenaires locaux et internationaux. La plateforme vise à attirer un milliard de dollars d'actifs sous gestion d'ici les trois prochaines années, du capital institutionnel et privé qui sera géré par des équipes dédiées d'experts basés ici au Québec. Cela démontre une fois de plus le rôle précurseur de Fondaction et du Québec en innovation financière durable », a déclaré Stéphan Morency, vice-président et chef de l'Investissement à Fondaction.

Le capital déployé à la bonne place

L'OCDE a récemment évalué qu'il suffirait de catalyser 1,1 % de l'actif sous gestion des investisseurs traditionnels dans le monde pour atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD). La thèse d'impact de Fondaction Gestion d'actifs repose sur sa volonté de combler cet écart de financement en structurant des opportunités combinant à la fois des rendements financiers compétitifs pour ses clients, et une contribution significative aux ODD au bénéfice des générations futures.

Fondaction Gestion d'actifs est une filiale indépendante de Fondaction, précurseur en finance durable depuis 25 ans au Canada. Son lancement au pavillon du Canada de la COP27 démontre son leadership québécois et canadien dans le domaine de l'investissement d'impact et de la transformation positive de l'économie.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise 3,11 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour obtenir plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

