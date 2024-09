Fondaction investit plus de 30 millions dans Maison Russet pour soutenir sa croissance et ses pratiques durables

MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Fondaction annonce un investissement de plus de 30 millions dans Maison Russet afin de soutenir la croissance de l'entreprise au Canada et à l'international ainsi que le développement de pratiques durables. Basée à Huntingdon, Maison Russet est principalement un transformateur de patate douce sous marques privées de frites qui figure dans le top 3 des plus grands manufacturiers de pomme de terre douce en Amérique du Nord.

Pour Fondaction, il s'agit d'appuyer la croissance durable d'un chef de file québécois dans son secteur tout en amplifiant son impact par l'intégration de projets de circularité. Une ligne de production visant à utiliser les rejets alimentaires qui représentent 30 % de la production doit notamment être mise en place.

La croissance de Maison Russet a donné lieu à des investissements dans l'usine d'Huntingdon et à la conclusion d'ententes stratégiques avec des co-entreprises en Caroline du Nord (É.-U.), au Pérou et en Égypte. Ces ententes sont motivées par la proximité des approvisionnements et des marchés situés principalement en Europe, aux États-Unis et au Canada.

« À ce stade de notre développement, il importait de financer l'automatisation de certains procédés, de pousser plus loin la R et D pour concevoir de nouveaux produits et d'ajouter une ligne permettant d'intégrer une approche circulaire en ce qui a trait à nos rejets et nos approvisionnements », déclare Léopold Moyen, PDG de Maison Russet.

Pour Claire Bisson, vice-présidente et cheffe Investissement à Fondaction, « il s'agit de soutenir une entreprise bien implantée dans sa région, qui possède une vision internationale et qui cherche à gagner en impact à travers différentes stratégies circulaires et une gamme de produits certifiés Écocert. À l'heure actuelle, 18 % de la production de Maison Russet est certifiée biologique. »

L'entreprise compte plus de 160 employés et s'est dotée d'un système de traçabilité solide (GSFI) et de certifications crédibles comme la certification Écocert qui soutient des solutions pour valoriser les bonnes pratiques environnementales et sociétales partout dans le monde.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,77 milliards de dollars au 31 mai 2024 investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

