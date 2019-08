Fondaction abolit les frais d'adhésion de 25 $

MONTRÉAL, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - À compter du 29 août 2019, Fondaction abolira les frais d'adhésion pour ses nouveaux épargnants. Ces frais d'adhésion étaient jusqu'alors de 25 $ payables une seule fois. Ils étaient perçus sur les premiers dollars encaissés par Fondaction.

La décision de Fondaction d'offrir une adhésion sans frais découle de sa volonté de faciliter encore davantage l'accès à l'épargne-retraite pour les Québécois. Notamment en donnant droit à des crédits d'impôt exclusifs de 35 %, Fondaction offre un véhicule d'épargne-retraite permettant d'accumuler davantage de capital pour la retraite tout en participant au développement durable du Québec.

Pour plus d'information sur l'adhésion à Fondaction, visitez le site Internet de Fondaction à l'adresse : https://www.fondaction.com/particulier/cotiser-a-un-reer.php

À propos de Fondaction

Fondaction gère un actif de plus de 2 milliards de dollars provenant de l'épargne-retraite de plus de 170 000 actionnaires. Fondaction appuie le développement de près de 1 200 PME parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises d'économie sociale. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques.

Il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent ; le passé n'est pas indicatif du futur. Ces titres sont placés au moyen d'un prospectus contenant de l'information détaillée importante à leur sujet, notamment sur les frais. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus à fondaction.com

