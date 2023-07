MONTREAL, le 28 juill. 2023 /CNW/ - FNX-INNOV, acteur majeur de l'ingénierie au Québec, franchit une nouvelle étape importante dans son développement en rejoignant Artelia, un des chefs de file européens et mondiaux de l'industrie.

Ayant connu l'une des plus importantes croissances au Québec et au Canada au sein des entreprises d'ingénierie, FNX-INNOV a suscité un fort intérêt auprès du Groupe Artelia et devient aujourd'hui leur plateforme de développement en Amérique du Nord.

Ensemble, Artelia et FNX-INNOV représentent désormais plus de 8 500 employés dans le monde, pour accompagner leurs clients dans tous leurs projets de développement et de transformation écologique et numérique, avec un chiffre d'affaires dépassant 1,3 milliard de dollars.

Bénéficiant d'un puissant ancrage en Europe et d'une forte présence en Asie Pacifique, le Groupe d'ingénierie indépendant Artelia poursuit ainsi sa croissance dynamique et maitrisée s'ouvrant à des perspectives de développement prometteuses au Canada et en Amérique du Nord.

Un rapprochement stratégique porté par de fortes synergies et des valeurs partagées

Groupe international d'ingénierie multidisciplinaire, Artelia est un acteur de référence en Europe et possède plus de 100 ans d'histoire et 10 ans de croissance maîtrisée et contrôlée, œuvrant dans les secteurs de la mobilité, de l'eau, de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie.

Pour FNX-INNOV, rejoindre ce groupe international constitue une véritable opportunité de développement vers des activités et des marchés nouveaux, profitant de l'expertise multidisciplinaire complémentaire d'Artelia et de sa présence dans plus de 40 pays, avec un rapprochement porté par de fortes synergies et des valeurs partagées.

Richard Hélie, Chef de la direction de FNX-INNOV, affirme : « Nous avons connu ces dernières années une croissance particulièrement dynamique au Québec, ce qui a conduit Artelia, l'une des plus importantes entreprises d'ingénierie européennes, à nous choisir pour devenir sa plateforme de développement en Amérique du Nord. C'est une grande fierté pour nous, et cela récompense l'excellente performance réalisée par l'ensemble de nos équipes. En rejoignant Artelia, FNX-INNOV va pouvoir accélérer son développement et continuer à voir plus grand, tout en poursuivant à bien traduire notre ADN de « Redéfinir l'ingénierie sans aucune barrière ». Pour nos employés, c'est également l'opportunité de construire un parcours professionnel motivant et de s'ouvrir d'autres horizons. Une nouvelle aventure commence et nous pouvons tous nous sentir fiers et confiants en l'avenir ! ».

Une association gagnante avec des perspectives de développement prometteuses au Canada

Caractérisé par sa stabilité et la solidité de son économie, le Canada constitue un marché mature offrant des perspectives de développement considérables pour le secteur de l'ingénierie. Les besoins sont immenses, tant en matière d'infrastructures de transport, de production énergétique décarbonée, d'aménagement urbain durable, d'efficacité énergétique des bâtiments ou encore de performance industrielle.

Bénéficiant d'un important réseau de proximité grâce à ses 18 bureaux et ses 1 100 employés répartis à travers le Québec et le Canada, les équipes de FNX-INNOV s'appuient sur 50 ans d'expérience pour apporter leurs expertises de haut niveau en infrastructures, énergie, environnement, sciences de la terre, traitement des eaux, bâtiment, industrie et télécommunications.

En unissant leurs forces, Artelia et FNX-INNOV s'ouvrent à une multitude d'opportunités pour concevoir et créer des projets diversifiés et de toute envergure, au Canada et à l'international, ayant un impact positif sur l'environnement et la société.

À l'occasion de la signature de cet engagement, Benoît Clocheret, Président exécutif d'Artelia déclare : « Cette opération de croissance externe s'inscrit pleinement dans la trajectoire affichée d'Artelia de se développer de manière tout à la fois soutenue et maîtrisée, et d'être une ingénierie de référence sur la scène internationale. En unissant nos forces avec FNX-INNOV, nous multiplions nos expertises, nous diversifions notre offre de service, nous élargissons notre clientèle, nous accélérons notre développement international, tout en confortant notre résilience dans un monde empreint de profonds changements. Portés par des valeurs communes d'excellence technique, de proximité avec nos clients, d'esprit entrepreneurial ou encore d'attention toute particulière aux relations humaines, nous ouvrons une nouvelle page de notre histoire, avec la volonté d'être plus que jamais une entreprise utile au monde et à l'humain, qui contribue à travers ses activités à avoir un impact positif sur l'environnement et la société. »

A propos d'Artelia

Artelia est un groupe international multidisciplinaire de conseil, d'ingénierie et de management de projet dans les secteurs de la mobilité, de l'eau, de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie. Fort de 7 300 employés, Artelia est un acteur de référence en Europe, avec un chiffre d'affaires de 1,2 milliard $ CA en 2022 et une présence dans plus de 40 pays en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie Pacifique et Amériques. Artelia est détenu à 100 % par ses gestionnaires et salariés.

A propos de FNX-INNOV

FNX-INNOV est une société d'ingénierie multidisciplinaire s'appuyant sur la force et le dynamisme d'une équipe aguerrie qui allie l'ingénierie, la gestion de projet, la protection de l'environnement et l'intégration de systèmes pour offrir des solutions globales répondant aux demandes les plus complexes des clients. Comptant sur plus de 1 100 professionnels et experts répartis à travers 18 bureaux au Canada, FNX-INNOV propose un éventail complet de services en environnement, énergie, infrastructures, traitement des eaux, bâtiment, télécommunications, sciences de la terre et ingénierie des matériaux.

