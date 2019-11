FNX-INNOV et AXOR Experts-Conseils fusionnent

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les firmes d'ingénierie FNX-INNOV et AXOR Experts-Conseils ont annoncé ce matin leur fusion, devenant ainsi une seule et unique entreprise opérant sous l'entité FNX-INNOV.

Cette fusion crée ainsi une synergie d'expertises, de ressources et de territoires permettant de compter dorénavant sur près de 1000 employés et d'offrir des services multidisciplinaires dans plusieurs secteurs et régions où la demande est omniprésente. FNX-INNOV devient ainsi un joueur de premier plan au Québec et dans l'Est du Canada.

« Devenant plus importants et prospères, nous pourrons soumissionner sur des contrats de plus grande envergure dans des domaines d'activités diversifiés, en plus de donner l'opportunité à nos spécialistes d'intégrer des équipes multidisciplinaires et de travailler sur des projets majeurs, de la conception à la réalisation. » d'affirmer M. Richard Hélie, CEO - Chef de la direction FNX-INNOV.

L'intégration de AXOR Experts-Conseils s'inscrit parfaitement dans la stratégie de FNX-INNOV et répond aux orientations et perspective de développement de la firme, tant par l'apport de nouvelles expertises et secteurs cibles, tels que le traitement des eaux, l'industriel et le minier, que par leur présence importante et reconnue sur la Côte-Nord. FNX-INNOV poursuit donc sa mission de redéfinir l'ingénierie sans aucune barrière pour offrir des solutions globales répondant aux demandes les plus complexes des clients, dans le respect de l'environnement et des communautés.

À propos de AXOR Expert-Conseils

Fondée à Sept-Îles depuis 1972, AXOR Experts-Conseils est le principal acteur dans l'ingénierie-construction de nombreuses infrastructures d'importance de la Côte-Nord. En s'adaptant aux différents marchés et en développant une approche globale, AXOR Experts-Conseils offre tous les services d'ingénierie et de construction requis pour le développement optimal de mandats spécifiques ou de projets de type clé en main.

À propos de FNX-INNOV

FNX-INNOV est une société d'ingénierie de propriété québécoise qui innove grâce à la créativité de ses spécialistes pour réaliser des projets d'envergure en intégrant leur savoir-faire de la conception à la réalisation. L'entreprise établie à travers le Québec et l'Ontario, propose un éventail complet de services en environnement, en infrastructures, en bâtiment, en efficacité énergétique, en énergie, en télécommunications, en sciences de la terre et en ingénierie des matériaux.

