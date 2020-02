FNB Horizons annonce un changement de nom pour deux de ses FNB indiciels thématiques

TORONTO, le 26 févr. 2020 /CNW/ - Horizons ETF Management (Canada) Inc. (« FNB Horizons ») a annoncé aujourd'hui qu'elle changera le nom de deux de ses FNB indiciels thématiques : FNB Horizons Indice de technologie et de matériel des chaînes de blocs et FNB Horizons Indice chaîne d'approvisionnement intermédiaire du secteur pétrolier et gazier canadien. Les changements de nom et de symbole boursier décrits ci-dessous entreront en vigueur à la clôture des marchés aujourd'hui.

Le nouveau nom de FNB Horizons Indice de technologie et de matériel des chaînes de blocs sera FNB Horizons Indice mégadonnées et matériel (« HBGD »). De plus, le symbole boursier de ce FNB passera de BKCH à HBGD. Ce changement correspond au changement de nom de l'indice sous-jacent par le fournisseur de l'indice, soit de Solactive Blockchain Technology & Hardware Index à Solactive Big Data & Hardware Index.

Ancien nom du FNB Nouveau nom du FNB Ancien symbole boursier Nouveau symbole boursier FNB Horizons Indice de technologie et de matériel des chaînes de blocs FNB Horizons Indice mégadonnées et matériel BKCH HBGD

Le nouveau nom de FNB Horizons Indice chaîne d'approvisionnement intermédiaire du secteur pétrolier et gazier canadien sera FNB Horizons Indice pipelines et services énergétiques (« HOG »). Ce FNB conservera le symbole boursier HOG. Ce changement correspond au changement de nom de l'indice sous-jacent par le fournisseur de l'indice, soit de Solactive Canadian Midstream Oil & Gas Index à Solactive Pipelines & Energy Services Index.

Ancien nom du FNB Nouveau nom du FNB Symbole boursier FNB Horizons Indice chaîne d'approvisionnement intermédiaire du secteur pétrolier et gazier canadien FNB Horizons Indice pipelines et services énergétiques HOG

Aucun changement ne sera apporté aux méthodologies des indices sous-jacents susmentionnés, ou aux titres qui les composent, à la suite du changement de nom des indices.

Un prospectus traitant des changements susmentionnés sera déposé après la date de publication du présent communiqué et sera accessible sur le site www.sedar.com ou sur le site Web du gestionnaire à l'adresse www.fnbhorizons.com.

« Le changement de nom de chaque FNB reflète le récent changement de nom des indices sous-jacents correspondants, a déclaré Steve Hawkins, président et chef de la direction de FNB Horizons. Dans le cas du FNB BKCH, la grande majorité des titres composant l'indice jusqu'en 2019 étaient des sociétés de semi-conducteurs et de services de TI faisant partie intégrante de l'infrastructure liée à la grande tendance mondiale des mégadonnées, ainsi qu'à la chaîne de blocs. Dans le cas du FNB HOG, bien que l'on continue d'investir dans des sociétés de chaîne d'approvisionnement intermédiaire du secteur pétrolier et gazier, celles-ci sont maintenant connues des investisseurs en tant que sociétés de pipelines et de services énergétiques. »

Aucun changement ne sera apporté aux frais de gestion des FNB HBGD et HOG. Le FNB HBGD est également offert en dollars américains sous le symbole boursier « HBGD.U ».

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (www.fnbhorizons.com)

Horizons ETFs Management (Canada) Inc. est une société de services financiers novateurs qui propose l'un des plus vastes éventails de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de produits de FNB Horizons comprend une vaste panoplie d'instruments de placement diversifiés et offre des solutions aux investisseurs de tous niveaux d'expérience qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs dans diverses conjonctures de marché. FNB Horizons compte actuellement un actif sous gestion de plus de 12 milliards de dollars et 94 FNB inscrits aux principales bourses canadiennes.

Les placements dans les produits négociés en bourse gérés par Horizons ETFs Management (Canada) Inc. (les « produits négociés en bourse Horizons ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les produits négociés en bourse Horizons ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants concernant les produits négociés en bourse Horizons. Veuillez lire le prospectus applicable avant d'investir.

Certains énoncés pourraient constituer des déclarations prospectives, notamment ceux comportant l'emploi des termes « anticipe », « estime » ou « s'attend à » et des expressions similaires (y compris les variations grammaticales de celles-ci) dans la mesure où ils ont trait aux FNB ou à FNB Horizons. Les déclarations prospectives ne sont pas des données historiques; elles correspondent plutôt aux attentes actuelles des FNB, des gestionnaires des FNB ou de FNB Horizons en ce qui a trait à des résultats ou à des événements futurs. Ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels différeraient sensiblement des attentes actuelles. Ces facteurs et d'autres facteurs devraient être pris attentivement en considération; les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives liées aux FNB. Ces déclarations prospectives sont formulées en date des présentes, et les FNB ne sont nullement tenus de mettre à jour les déclarations prospectives mentionnées aux présentes, peu importe s'il existe de nouveaux renseignements, un nouvel événement entrant en ligne de compte ou toute autre raison, à moins que les lois applicables ne les y obligent.

SOURCE Horizons ETFs Management (Canada) Inc.

Renseignements: Demande de renseignements des investisseurs : FNB Horizons, 1 866 641-5739 (sans frais) ou 416 933-5745, [email protected] ; Demandes de renseignements des médias : Jonathan McGuire, Gestionnaire, Communications externes, Horizons ETFs Management (Canada) Inc., 416 640-2956, [email protected]

Liens connexes

http://horizonsetfs.com/